'Juego de Tronos': el fenómeno imparable

Llevábamos mucho tiempo esperando el octavo capítulo de la cuarta temporada, sobre todo después de haber sufrido un parón de una semana, algo que asumimos con normalidad en otras series pero que en ‘Juego de Tronos’ nos ha supuesto una eternidad. El episodio prometía: el príncipe Oberyn luchaba para salvar la vida de Tyron y a la vez saldar la deuda de la muerte de su hermana y sus sobrinos.



Todo parecía apuntar a una victoria del príncipe y la vez de Tyron, un personaje del que no nos queremos despedir. Y cómo ya hizo ‘Juego de Tronos’ con la memorable muerte del rey Joffrey, en el último segundo La Montaña revienta (literalmente) la cabeza de su oponente. Oberyn muere y las esperanzas de Tyron también. Después del capítulo tocan los gifs, los montajes fotográficos y las interpretaciones de la blogosfera, volcada de lleno en la serie. No es para menos, porque no sólo merece la pena la secuencia final, perfecta en su puesta en escena, sino porque todo lo demás acompaña: la traición a Khalessi, el inesperado de giro de Sansa (un personaje que llegará muy lejos) o la carcajada de Arya.



Más allá de su emisión televisada



Cualquier time line de tu red social tiene referencias, más o menos spoileadoras, a ‘Juego de Tronos’. Desde una foto de los actores que protagonizan la escena final, hasta Joffrey haciendo alusión a la reciente abdicación del rey Juan Carlos. Todo está mezclado en ‘Juego de Tronos’, una serie que trasciende sin pestañear su emisión en la pantalla. Basta con mirar a Canal+ y la experiencia transmedia de los 19 reinos. Impensable hace sólo un par de años.



Los que no nos hemos leído los libros asistimos atónitos al espectáculo y los que sí conocen lo que pasará en ‘Juego de Tronos’, se deleitan con la recreación televisada de su libro de aventuras de cabecera. Atrás, muy atrás, queda ya ‘True Blood’ como serie insignia de HBO, ahora le toca a ‘Juego de Tronos’ y por carambola ‘Silicon Valley’ y ‘Veep’, que tienen asegurado su futuro por varias temporadas.



‘Juego de Tronos’ ha llegado más lejos de lo que nadie esperaba. Los poco más de 2 millones que vieron en el primer capítulo son hoy casi 8, una cifra que seguirá subiendo hasta lo que sólo Khalessi puede saber. Ni ‘The Sopranos’ llegó tan lejos en número de espectadores. ¿Hasta dónde será capaz de llegar en el final de temporada?