Número de Serie

Una gran escena detrás de otra. Así ha sido el último episodio de la quinta temporada de 'Juego de Tronos', en la que hemos dicho adiós, de forma inesperada, a Jon Snow, que muere traicionado por sus propios compañeros. Los anhelos que teníamos muchos de ver al bastardo de los Stark enamorado de Khaleesi no se convertirán en realidad. Aunque ya vimos pequeñas muestras en el pasado, queda claro de forma contundente que en 'Juego de Tronos' no se salva nadie, ni siquiera el mismísimo Jon Snow.



La finale se mueve en continuo delirio y en un exceso que solo se puede permitir la serie de HBO. En semejante profusión de muertes, amenazas y guerras, nos encontramos tramas que han estado muy bien llevadas. Es el caso de las hermanas Stark: Arya ha tenido un desarrollo espectacular en esta temporada en la Casa de Blanco y Negro, con un final trágico que eleva al personaje a un nuevo nivel. En cambio Sansa, la eterna superviviente, se lanza (literalmente) al vacío con tal de no soportar un día más a Ramsay, el segundo sádico con el que la obligan a casarse.



Por fin también ha llegado la acción que todos demandábamos a la vida de Khalessi, un personaje que se encontraba en un callejón sin salida hasta que uno de sus dragones llega para rescatarla. Eso sí, es un rescate con un alto precio, ya que la liberadora de esclavos se ve rodeada por de nuevo por los Dothraki, aunque no sabemos con qué ganas la recibirán sus antiguos compañeros de batallas.



Las muertes de Stannis Baratheon y de la princesa Myrcella eran necesarias. La primera porque ya no había nada que contar en un personaje agotado y la segunda porque introduce un elemento más en el calvario al que está sometida Cersei, que tras su paseo de la vergüenza termina en los brazos de un resucitado Gregor Clegane (la Montaña). Está claro que la madre coraje más despiadada de la televisión se vengará de todos los que han intentado acabar con ella.



La serie ha terminado en un punto altísimo, con muchísimo material para que la sexta temporada comience casi desde cero. Lo peor de toda la temporada ha sido la falta de ritmo, una crítica prácticamente y unánime. Pero lo malo se olvida con un capítulo tan absolutamente brutal como la final,e que reinicia la serie de una forma que no habíamos visto hasta ahora y con un episodio como el 5x08, en el que los caminantes blancos nos ofrecieron escenas imborrables.



Lo más duro ha sido despedir a Jon Snow, el más noble de todos los personajes, que ha intentado, hasta el último momento, unir a todos frente al enemigo común. La quinta temporada ha terminado sin que llegue el invierno y será muy triste que cuando por fin lo haga sea sin Jon Snow.