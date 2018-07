'iZombie': porque los zombis también merecen su versión kids

'iZombie' es una serie desprovista de cualquier tipo de pretensión y, quizás por ese motivo, resulta tan eficaz. La protagonista es Olivia (interpretada por una más que decente Rose McIver, conocida por 'Masters of Sex'), una prestigiosa residente hospitalaria que tras su conversión en zombi (durante un ataque en una fiesta que se lleva a cabo en un barco) acaba trabajando en una morgue rodeada de cadáveres. Es en su nuevo empleo cuando empieza descubrir su principal poder: al comer el cerebro de las víctimas Olivia se convierte a la vez en vidente (a través de flashbacks neuronales), convirtiéndose así en una intrépida detective.



Para su familia y sus amigos, Olivia no es una zombi, sino que ha perdido la cabeza dejando su trabajo para sentarse frente al televisor mientras devora litros de salsa picante viendo películas clásicas de zombis. Un estado del que consigue salir gracias a su compañero en la morgue, que le ofrece una posible cura. Supuestamente ella es la única zombi de Seattle, pero al final del episodio Olivia se da cuenta, en una de sus visiones, de que no está sola y que hay, al menos, otro zombi como ella, el mismo que supuestamente la contagió.



La protagonista es, de lejos, el mejor personaje. Los secundarios, sobre todo el detective Clive Babinaux, resultan algo acartonados y prescindibles. Igual pasa con la trama del exnovio, que tampoco suscita mucho interés y que nos aburre ya desde el primer capítulo. De todos modos, este tipo de series no funcionan tanto por el desarrollo de sus personajes sino por el ritmo y la rapidez en la sucesión de las tramas.



Se nota, para bien, que la serie está escrita tomando como base un cómic y es por eso que la trama global, a priori tan poco sólida, funciona para que la serie tenga un ritmo ágil y se digiera con absoluta facilidad. Además, 'iZombie' no está dirigida exclusivamente al género adolescente sino que también se puede disfrutar para aquellos que buscan una serie ligera, que sirva al propósito más elemental de la televisión: entretener. Y para bien o para mal, 'iZombie' entretiene. Y bastante.