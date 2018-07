La importancia de llamarse Netflix

Impulsadas por la revolución de 2004 (‘Lost’, ‘House’, ‘Anatomía de Grey’ o ‘Mujeres Desesperadas’), las networks pensaban que ya estaba todo hecho y que seguían siendo canales de consumo masivo. Una década después el panorama para la televisión en abierto es aterrador: lo que antes suponía una cancelación definitiva (por debajo de los dos puntos en audiencia entre 18-49 años) hoy es una apuesta segura por la renovación. Por este motivo, año tras año renuevan series con datos tan raquíticos como ‘New Girl’, ‘The Mindy Project’ o ‘Nashville’.



Frente a las networks, tenemos al cable americano, que aunque sigue creando pelotazos televisivos (‘The Walking Dead’, ‘Juego de Tronos’ o ‘Homeland’), tiene que realizar un esfuerzo presupuestario mayúsculo, cambiando la parrilla cada tres meses. A pesar de la calidad global de la series de cable, también se producen cancelaciones y todo queda reducido a las series veteranas y mayoritarias. De momento, su supremacía en los premios y en la crítica, sigue inalterable, pero esto puede cambiar en pocos meses.



Ante este panorama, Netflix ha emergido como una plataforma capaz de ofrecer series para todos los públicos, al tiempo que lo hace con ficciones de altísima calidad, copando titulares, premios y excelentes críticas. Netflix nació en 1997, pero no fue hasta 2012 cuando comenzó a emitir series de producción propia. A las ya conocidas ‘House of Cards’ y ‘Orange Is The New Black’ se han unido otras como la comedia ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’, el drama familiar ‘Bloodline’, o la serie de la que todos hablan ahora mismo y la más vista de la plataforma, ‘Daredevil’.



Con Netflix no hay que esperar semana a semana para ver un episodio, sino que en la fecha de estreno tienes toda la temporada completa para disfrutarla y dosificarla como desees. El espectador manda sobre la plataforma, algo contra lo que las networks y el cable no pueden competir. En tan solo 3 años, ya ha conseguido que sus series logren nominaciones y premios en los Emmy y Globos de Oro. ¿Qué conseguirá dentro de otros tres años? Para entonces es muy probable que Netflix haya triplicado su oferta seriéfila con propuestas de todos los géneros y estilos que seduzcan a más espectadores/suscriptores.



Hay hitos que marcan un antes y un después en la historia de la televisión: el estreno de ‘Los Soprano’, el inicio de ‘Lost’, los 30 millones de espectadores que vieron el final de la primera temporada de ‘Mujeres Desesperadas’… una lista en la que Netflix ya está presente por ser la plataforma capaz de escuchar al espectador y darle aquello que pide de forma instantánea y con la mejor calidad. Y de momento no hay nadie dispuesto a hacerle la competencia. Ni fácil que lo tiene.