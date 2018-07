Impacientes por hospedarnos en Gran Hotel

Gran Hotel se estrenará en octubre en horario de prime time. La productora a cargo, Bambú Producciones, es la responsable de una larga lista de series de éxito como Hispania o Gran Reserva y todo indica a que con Gran Hotel se repetirá la hazaña.



Si hay algo que se aprecia en el primer vídeo promocional de Gran Hotel es su calidad. Los impresionantes decorados, no en vano la serie se graba en el Palacio de la Magdalena de Santander, acompañan a una imagen mucho más cinematográfica de lo que estamos acostumbrados en las series nacionales. El toque final que le han otorgado es el de una serie elegante, diferente y que atrae desde el primer minuto. Todos disfrutaremos con un hotel en el que el drama, el misterio y el amor imposible habitarán por cada rincón.



El gancho principal de la serie son, de forma irrenunciable, el dúo protagonista, Yon González y Amaia Salamanca. Los dos son actores que gustan, arrastran muchos fans con ellos y tienen buena química en pantalla. El actor de El Internado da vida a Julio Olmedo, que se hace pasar por camarero del hotel y cuya verdadera intención es conocer en qué circunstancias desapareció su hermana. Por otro lado está Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), hija de los propietarios del hotel, y forzada a casarse con alguien a quien no quiere. ¿Os imagináis de quién se enamorará finalmente la joven?







Pero aunque la historia entre Julio y Alicia sea la principal, estamos ante una serie coral y Gran Hotel cuenta con un reparto de lujo en este aspecto. Concha Velasco interpreta a la implacable Ángela, gobernanta del hotel y que conoce todos sus recovecos. Doña Teresa, la fría matriarca de los Alarcón y actual dueña del hotel, está interpretada por Adriana Ozores. Eloy Azorín, Paula Prendes o Asunción Balaguer completan un reparto de gran nivel.



A lo largo de los 13 capítulos que componen la primera temporada iremos conociendo los entresijos del hotel y de todas las relaciones que hay entre los que lo habitan, entre huéspedes y trabajadores, entre la familia Alarcón y sus ambiciosas relaciones de poder. La historia de amor imposible entre Julio y Alicia servirá como arco dramático principal y se combinará con todos los secretos que esconden el resto de personajes.



El parecido de la serie con la gran ‘Downton Abbey’ no se ha hecho esperar. Y lo cierto es que discrepo. Son dos series distintas, en forma y en género. La serie británica es una ficción que tiene su base en la relación entre criados y señores y los conflictos que se derivan de esa relación. En el caso de Gran Hotel, el elemento principal es la búsqueda de Julio (Yon González) para descubrir qué ocurrió con su hermana, y ese es el detonante de la serie y de las relaciones entre los personajes. En lo que sí se pueden parecer ambas series es en ofrecer algo distinto y en presumir de una dirección fotográfica envidiable.



Faltan pocas semanas para que se dé el pistoletazo de salida y podamos disfrutar de una de las mejores series que se han presentado este año en el FesTVal de Vitoria. Las expectativas por Gran Hotel son muy altas y seguro que no consiguen decepcionarnos. Más bien todo lo contrario.