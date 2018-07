'How to Get Away with Murder': solo para fans de Shonda Rhimes

Un drama acelerado con fondo de investigación criminal y con juicios como telón de fondo. Así es 'How to Get Away with Murder', serie de nombre eterno que en su estreno consiguió más de 14 millones de espectadores. Viola Davis es la profesora universitaria Annalise Keating, implacable abogada defensora que enseña un grupo de ambiciosos jóvenes cómo defender casos de asesinato para que sus clientes salgan impunes.



Como suele pasar en series protagonizadas por grandes estrellas, Viola Davis no está sola y la acompañan un puñado de jóvenes actores prácticamente desconocidos y que poca o ninguna credibilidad ofrecen como intérpretes. Ni siquiera Viola Davis, una actriz más que solvente, consigue subir el nivel, aunque es innegable que es una actriz potente, que funciona y que convence (a pesar de una sobreactuación más que buscada por los guionistas y la dirección del episodio piloto).



La historia recae en su gran parte en el grupo de jóvenes a los que vemos cometiendo (supuestamente) un asesinato vía flashforward. El asesinado no es otro que el marido de la profesora Keating, y por momentos parece que estás viendo un remake de Sé lo que hicisteis el último verano.



Sin embargo, es cierto que la serie se disfruta sin un solo bostezo, una característica que Shonda Rhimes sabe imprimir a todas sus series. No te aburres ni un segundo porque siempre pasan cosas, demasiadas para que la serie te cause indiferencia. Estamos, desde luego, ante uno de los grandes guilty pleasures de la temporada.



De momento la cadena ha encargado 13 episodios, pero visto el gran dato de audiencia y al emitirse después de ‘Scandal’ tiene un gran futuro en la temporada 2014/2015. Si lo que quieres es pasar el rato y entretenerse, estás ante la serie ideal, pero también ante un a ficción con una estructura y un guión tremendamente débil. Aunque si eres fan de Shonda Rhimes no te importará.