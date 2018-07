Número de Serie

Lejos de acelerarte el corazón, ‘Hearbeat’ hace que se te pare. Este nuevo drama médico de NBC no ofrece nada mínimamente original o nuevo, por lo que se entiende muy poco que la cadena del pavo real haya producido una serie sin público potencial, porque en todo caso está enganchada a la serie decana ambientada en un hospital: ‘Anatomía de Grey’.



¿Qué cuenta ‘Heartbeat’? La doctora Alexandra Panttiere es, cómo no, la mejor del mundo en trasplantes de corazón y se divide, cómo no, entre dos amores, su pareja actual y su mentor cuando la súper cirujana era residente. El punto más rompedor está en que tiene un exmarido gay. Así que ya os podéis imaginar el resto.



Más allá de este punto de partida, la serie está plagada de momentos que ya hemos visto: operaciones que parecen imposibles, internos que persiguen a los adjuntos por los pasillos, una doctora capaz de todo por sus pacientes e incluso un episodio piloto en el que hay un baile en mitad del hospital con todos los doctores vestidos de gala. ¿Te suena?



Es justo reseñar que Melissa George ofrece una interpretación relativamente buena a pesar de un guión que no da nada de sí y que es lineal como pocos. La actriz se desenvuelve bien en los momentos cómicos y en los intensos (llamarlos dramáticos sería demasiado). Es lo único rescatable de una serie absolutamente tediosa.



Con ‘Heartbeat’ te pasa lo que te ocurre con todas las series flojas: que aunque te haya entretenido en cierto modo, una vez que has visto el piloto se te ha olvidado por completo y no eres capaz de recordar una línea de diálogo memorable o una secuencia que se te quede grabada en tu archivo seriéfilo.



Desde que vimos el tráiler en mayo del año pasado se notaba claramente que ‘Heartbeat’ iba a ser carne de serie cancelada. En primer lugar por la falta de necesidad de estrenar un drama romántico hospitalario y en segundo porque la serie no hace ni el más mínimo esfuerzo en intentar ofrecer una perspectiva distinta en el género de las series ligeras y de consumo fácil. En pocas semanas sabremos si finalmente tendrá una primera y única temporada.