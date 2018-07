'Gotham': una buena serie comercial que te deja con ganas de más

'Gotham', serie basada en los cómic DC e inspirada en el universo Batman (aunque el súper héroe no será un personaje de la serie), destacó con luz propia en los upfronts de mayo. No ha defraudado: en su estreno ha logrado más de 8 millones de espectadores y 3,2 puntos en público de 18 a 49 años a pesar de su feroz competencia frente a 'The Big Bang Theory' y 'The Voice'.

La serie comienza con un asesinato al matrimonio más rico de la ciudad de Gotham, los Wayne, con dos testigos excepcionales: el hijo de ambos y una joven Selina Kyle (futura Catwoman). Es entonces cuando entra en escena el personaje principal, James Gordon (Ben McKenzie) y su antagonista, el detective Harvey Bullock. Los comienzan a investigar el caso.

Los dos policías representan lo mejor y lo peor de la autoridad: el idealismo y justicia de Gordon frente a la corrupción de Bullock. A pesar de esta enorme diferencia están obligados a entenderse y a trabajar juntos.

La clave narrativa es que el guión se guarda mucha información que no quiere dar al espectador. No sabemos qué ocurrió realmente con el padre de Gordon, no conocemos con exactitud quién es realmente Falcone, tampoco a qué se debe la traición de Pingüino o qué pinta en toda la trama general Selina. Para saber todo esto tienes que ver el próximo capítulo, un acierto del que muchas networks se olvidan cuando lanzan todo su material en el episodio piloto.

Puede que no estemos ante una serie excepcional, pero desde luego sí es una apuesta comercial más que decente, con buen ritmo y unos diálogos aceptables. En la parte negativa destaca el montaje, con algunos insertos muy forzados para inyectarle una dosis extra de acción al episodio. La ambientación no es espectacular pero sí tiene una cierta inspiración de ciudad humeante típica de los cómics, aunque con poco presupuesto. Es ahí cuando se nota que estamos viendo una serie de una network y no de HBO.

Después de una temporada tan desastrosa como la del año pasado, FOX ha dado en la diana con 'Gotham', una serie muy enfocada al público seguidor de cómics y súper héroes, pero lo suficientemente adaptada para que la disfrute un espectador menos ducho en el universo DC. Mucha acción, muchos elementos clásicos de las series criminales, incógnitas y una pequeña dosis de drama. No es excelente, pero se deja ver más que muchos de los estrenos que han venido y que vendrán.