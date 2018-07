Número de Serie

Unas falsas vacaciones llevan a la protagonista de ‘Vis a Vis’ a la cárcel por un delito que ha cometido junto a su amante. Se trata de Macarena Ferreiro, una chica ambiciosa que entra en la cárcel asustada, sin saber qué hacer ni dónde mirar. Un día se acuesta en una cama de lujo y al otro está compartiendo celdas con tres internas. Una de ellas es asesinada y comienza una investigación que apunta a todas direcciones. Desde luego, no encontrarás nada parecido en ninguna otra serie nacional. ‘Vis a Vis’ es otra cosa.



La vida de Macarena no va a ser fácil y poco a poco se va dando cuenta de que estar en la cárcel no va a ser una etapa breve de su vida. La estancia de Macarena va para largo. Su relación con las presas, las normas internas de la cárcel, los abusos y las amenazas que recibe son gran parte del contenido de la serie. Una cárcel de mujeres al servicio de los espectadores.



‘Vis a Vis’ y la cárcel de Cruz del Sur tienen su punto. El equipo de Globomedia ha trabajado de forma concienzuda la dirección, cuidando hasta los planos de transición y con un claro esfuerzo por ofrecer algo con potencia visual. Un cuidado de los detalles que le inyecta un enorme plus de credibilidad, consiguiendo que no salgas de la historia. La ambientación carcelaria es natural y consigue engancharte con su entramado de relaciones, culpas, delitos y asesinatos entre rejas. Todo en clave femenina y con un toque lesbofriendly muy bien ejecutado y absolutamente pionero.



El reto era difícil, sobre todo por ofrecer una recreación presidiaria ambiciosa que consiga además combinarlo con una mezcla de drama, misterio y humor negro. El resultado es, desde luego, una serie atractiva, con gancho. Si algo aporta ‘Vis a Vis’ es una inyección de novedad, tanto en lo visual como en el argumento, un cambio en la ficción que merecíamos y que por fin ha llegado.