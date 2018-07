'Fear the Walking Dead': la resurrección que no va a llegar

La segunda parte de la segunda temporada ha vuelto con un capítulo íntegramente centrado en Nick, el único personaje bien desarrollado. El caso es que se han producido situaciones, momentos y escenas que podrían gustarnos sin ninguna duda, pero todas y cada una de ellas las hemos visto en 'The Walking Dead' y con un nivel bastante superior, tanto en la puesta en escena como en el guion.

A Nick le gusta bordear el abismo y desde el principio ha sentido una irrefrenable atracción hacia los infectados, hacia los zombis. Le gusta caminar con ellos y lo hace con una visión fatalista del que no tiene nada que perder. Después de pasar por toda una carrera de obstáculos que lo dejan al límite de sus posibilidades vitales, consigue lo que desea en el final del episodio: una comunidad que le acoja y que no le juzgue por ser como es, con todo su catálogo de debilidades y adicciones.

A pesar del esfuerzo en este capítulo, la sensación es que llega demasiado pronto, en un momento en el que todavía no tenemos la conexión suficiente con los personajes como para asimilar un episodio que no retoma el pulso de lo que ocurrió en la finale emitida en mayo: la dispersión de todos los miembros del grupo. Un lujo que la serie, de momento, no se puede permitir.

Esta falta de motor solo consigue aumentar la añoranza de 'The Walking Dead'. Parece que Rick o Daryl van a aparecer en cualquier momento para enseñarles a todos cómo se hacen las cosas en medio del apocalipsis. Si un objetivo tenía 'Fear The Walking Dead' era ser completamente diferente a la serie matriz y no una adaptación con abundancia de personajes latinos como único elemento diferenciador.

Con bastantes más cosas malas que buenas, la serie se puede ver, pero en ningún momento vivirás la tensión que has experimentado en ‘The Walking Dead’. Aquí te importa mucho menos lo que les pase a todos; de hecho no echarías de menos a ningún personaje si muriesen todos a la vez. Y solo con Nick no puede vivir la serie, tal y como se demostrará hasta la Season Finale, que puede ser también la Series Finale.