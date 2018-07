Número de Serie

El capítulo menos visto en la corta historia de 'Fear The Walking Dead' ha sido la premiere de la segunda temporada; mínimo histórico para un episodio lento, mal aprovechado y que sólo tiene un interés muy al final del episodio, cuando ya el espectador está desanimado y sin ningunas ganas de ver el siguiente capítulo. Es una lástima, porque era una serie que tenía potencial y ahora lo ha tirado casi todo por la borda, nunca mejor dicho a tenor del gran yate que protagoniza el regreso de la serie.



Cuando un 'spin-off' ve la luz puede tomar dos caminos: ser una copia de la serie original (al modo CSI), con lo que te aseguras un público seguro pero sin ninguna sorpresa o bien apostar por el riesgo y la diferenciación con la ficción referencial, aunque de algún modo conectada. 'Fear The Walking Dead' apostó desde el principio por diferenciarse demasiado, tanto que quizás se ha alejado más de lo que debería y una serie que debería ser pura adrenalina se ha convertido en una ficción plana, con la sensación de que ha emitido ya 40 capítulos y no los escasos 7 que se han estrenado hasta el momento.



¿Dónde está entonces el principal fallo? En primer lugar, que no hay un protagonista claro, que no es lo mismo que un líder del grupo, pero sí al menos un personaje que dirija la acción de la serie y la lleve sobre sus hombros. Esta falta de presencia dramática afecta y arrastra al resto de los personajes, ya que ninguno tiene el suficiente carisma como para que nos importe si mueren devorados por los zombis o sobreviven un capítulo más. Nick es quizás el más interesante pero el guión de la serie, plano y previsible, no le deja lucirse todo lo que debería. Por no hablar de la familia Salazar, que no aporta absolutamente nada al grupo de protagonistas.



El barco utilizado en esta Season Premiere ha sido un recurso completamente desaprovechado y mucho tiene que cambiar de trayectoria para que la serie se sostenga así durante unos cuantos episodios de la segunda temporada.



Las comparaciones son odiosas, sí, pero también inevitables. 'The Walking Dead' es una serie impecable en la producción y arriesgada en el guión, mientras que ‘Fear The Walking Dead’ es una ficción floja y mediocre, que en poco o nada se parece a la serie de zombis que lleva arrasando 6 temporadas.



La prueba de fuego definitiva para 'Fear The Walking Dead' era su segunda temporada y lejos de conseguir superarla se ha quedado atrás y muy corta de ambición. ¿Se puede ver? Sí ¿Merece la pena? No.