Estrenos de la temporada 2015/2016: temporadas completas y reducciones de episodios

ABC: ‘Quantico’, el mejor estreno de la cadena

Encargo de temporadas completas: ‘Quantico’ y ‘Dr.Ken’

Reducción de episodios: ‘Blood & Oil’

En el limbo: ‘The Muppets’



‘Quantico’ no ha tenido datos espectaculares de audiencia pero lidera su franja horaria y tiene unos datos aceptables. Por su parte la mediocre ‘Dr.Ken’ lo tiene todavía más fácil al emitirse en la noche de los viernes, cuando el consumo televisivo se reduce drásticamente y en consecuencia también el mínimo de audiencia qué debe alcanzar una serie.



‘The Muppets’ era una de las grandes ofertas de la cadena y también uno de sus fracasos más sonados. Desde su estreno la serie ha perdido 5 millones de espectadores y prácticamente empata en demográficos con The CW. Tiene la cancelación escrita en la sintonía de cabecera.



El culebrón ‘Blood & Oil’ ha sido el mayor fracaso de los estrenos y está prácticamente cancelado. De sus trece episodios programados, ABC ha decidido dejarlos en 10, por lo que la serie se despedirá de sus fans en pocas semanas.



CBS: la comedia y el género criminal las apuestas seguras

Encargo de temporadas completas: ‘Limitless’ y ‘Life in Pieces’

Reducción de episodios: por el momento, ninguna

En el limbo: ‘Code Black’



‘Limitless’ y ‘Life in Pieces’ representan el éxito seguro para la cadena: sitcom familiar y serie de género criminal. En las próximas semanas es posible que ‘Supergirl’, que se ha estrenado con muy buenos datos, consiga en las próximas 3 ó 4 semanas el encargo de una temporada completa.



‘Code Black’ ha sido, por el momento, el mayor fracaso de todos los estrenos de CBS, si bien es cierto que en su día y franja de emisión, el miércoles a las 10 de la noche, no hay ninguna serie que consiga datos excepcionales. La cancelación de ‘Code Black’ no es segura pero sí probable.



NBC: se lo juega todo a la carta de ‘Blindspot’

Encargo de temporada completa: ‘Blindspot’

Reducción de episodios: ‘Truth to Be Told’ y ‘The Player’

En el limbo: ‘Heroes Reborn’



‘Blindspot’ fue el primer estreno de las networks americanas en recibir el encargo de una temporada completa (22 capítulos). Tener a ‘The Voice’ como lead-in ayuda, anque ya sabemos cómo les va a la series de NBC sin el apoyo del poderoso reality (el caso de ‘The Blacklist’ es más que elocuente).



Más allá de este éxito, NBC consigue unos datos pésimos en sus estrenos: ‘Truth Be Told’ (recortada de 13 a 10 episodios), ‘The Player’ (también reducida de 13 a 9 capítulos) y ‘Heroes Reborn’ han conseguido datos muy pobres y que dejan a las tres series pendiendo de un hilo.



FOX: éxito relativo

Encargo de temporada completa: ‘Rosewood’ y ‘The Grinder’

Reducción de episodios: ‘Minority Report’

En el limbo: ‘Scream Queens’



Sin datos espectaculares dos de sus estrenos, ‘Rosewood’ y ‘The Grinder’ han conseguido temporada completa, mientras que ‘Grandfathered’ ha recibido la buena noticia de escribir el guión de seis episodios adicionales (el paso previo para recibir temporada completa).



Por su parte ‘Scream Queens’ ha sido un gran batacazo (aunque de momento no se han recortado episodios y puede que no se haga debido a la buenísima relación entre la cadena y Ryan Murphy), algo que sí ha ocurrido con ‘Minority Report’ (que ha sufrido una reducción de 13 a 10 episodios).



The CW: esperando algo mejor

En el limbo: ‘Crazy Ex-Girlfriend’



The CW está siendo cauta y por el momento solo ha estrenado ‘Crazy Ex-Girlfriend’, gastando una de las tres series que va a estrenar durante la temporada. La serie ha conseguido datos muy pobres en sus tres capítulos emitidos, convirtiéndose en el penúltimo show de la cadena, solo por detrás de ‘Reign’.