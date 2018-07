Estrenos 2014/2015: primeros éxitos y fracasos

ABC: el éxito de Shonda, el éxito de la cadena

'How to Get Away with Murder' se ha convertido en el mejor estreno de las networks en lo que llevamos de temporada. Más de 14 millones y un excelente dato en demográficos (3,9 de rating entre 18-49 años) le auguran un muy buen futuro a la nueva serie de la factoría Shondaland protagonizada por Viola Davis. En segundo capítulo, y tal como mandan las leyes de la audiencia, se produjo una leve bajada pero nada que deba preocupar a los ya muchos seguidores de este nuevo guilty pleasure.



Otra serie de la que se puede hablar de éxito (aunque más modesto) es la sitcom ‘Black-Ish’, que se ha hecho un hueco muy notable en la noche de los miércoles. Su lead-in ‘Modern Family’, ayuda bastante a esta comedia protagonizada por una familia afroamericana de clase alta.



A la que no le ha ido tan bien ha sido a ‘Forever’, la apuesta fantástica de ABC, un género que se le resiste y que claramente se aleja de su target convencional. En su estreno logró 8,5 millones de espectadores que bajaron a los 5,6 en su tercera emisión. No pasará de los primeros 13 episodios.



CBS apuesta sobre seguro

‘Scorpion’ es, de momento, su mayor éxito. Basada en la biografía de Walter O'Brien, un célebre informático, ha conseguido aplastar a la competencia con más de 13 millones de espectadores.



‘NCIS: New Orleans’ es la tercera serie de la franquicia NCIS que se une este año a la programación de la cadena con nada menos que 17 millones en su estreno, aunque con una audiencia muy envejecida (el gran problema de las series procedimentales y de acción de CBS). Aun así la serie tiene más que asegurada su plaza para la renovación en mayo.



‘Madam Secretary’ ya se puede confirmar como el primer fracaso de la cadena. No le va mal en espectadores totales, pero en demográficos se produjo una bajada del 30% del primer al segundo episodio. Lo tendrá muy difícil para renovar.



NBC: tres estrenos, tres fracasos

‘The Mysteries of Laura’ empezó con una audiencia decente que ha ido cayendo en picado en los siguientes capítulos. A pesar de no tener una competencia muy fuerte, la serie protagonizada por Debra Messing fue la tercera opción de la noche el pasado miércoles. Se desvanece así uno de los platos fuertes de la cadena del pavo real. La noche del jueves continúa maldita para NBC, incapaz de hacerse un hueco entre la competencia.



Sus dos comedias ‘Bad Judge’ y ‘From A to Z’ se estrenaron el pasado jueves con datos de audiencia desastrosos y un 40% menos de lo que consiguió ‘The Michael J. Fox Show’ el año pasado en su misma franja horaria.



FOX: inicio de temporada agridulce

‘Gotham’ lo tenía todo en contra para triunfar, pero a pesar de enfrentarse a ‘The Big Bang Theory’ y a ‘The Voice’ ha logrado hacerse un hueco y fidelizar a una audiencia muy específica que ansiaba una nueva serie de fantasía. Teniendo en cuenta su día de emisión, se puede hablar de ‘Gotham’ como un éxito rotundo para FOX.



No le ha ido tan bien a ‘Red Band Society’, remake de la serie española ‘Pulseras Rojas’ que apenas ha superado los 3 millones en su último capítulo. Igual suerte ha corrido ‘Gracepoint’, adaptación americana de ‘Broadchurch’, que ha registrado 4,8 millones de espectadores y tan sólo 1 punto de rating en el sector 18-49. Eran dos grandes apuestas y han sido dos sonadísimos fracasos.