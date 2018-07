Espectacular regreso de ‘The Walking Dead’

Siempre parece imposible que mejoren la temporada anterior, pero al final consiguen sorprender y ofrecer algo distinto en cada nueva entrega. El estreno de la sexta temporada ha demostrado en mayúsculas que la serie aún tiene caminos por explorar y deja claro que ‘The Walking Dead’ tiene todavía un largo futuro. El episodio, centrado en una calculada misión para acabar con miles de zombis y entrelazados con acertados flasbhacks en blanco y negro, te tiene pegado al sofá desde el principio y hasta el final.

El capítulo, a pesar de tener una hora de duración, tiene pocos minutos para personajes como Carol, Michone o Carl y se centra sobre todo en el férreo liderazgo de Rick, que no permite que nadie le discuta un ápice de su estrategia. No es la primera vez que el sheriff se erige a sí mismo como líder absolutista del grupo, pero en esta ocasión lo hace con el añadido de demostrar que no le tiemblan las manos a la hora de matar seres humanos con la misma frialdad que a los caminantes.

Las mejores secuencias dramáticas del capítulo son, precisamente, en las que tanto Daryl como Morgan le aconsejan, de diferente manera, que desacelere el ritmo y piense dos veces en lo que hace. Pero Rick, convencido de que su opinión es la mejor opción, no deja que nadie le discuta ni uno de sus movimientos. El líder del grupo cuenta además con el apoyo de Deanna, la matriarca de Alexandria, para entrenar a todos los habitantes del campamento y entrenarlos para que sean capaces de matar a zombis sin problema.

La mayor novedad en esta nueva entrega de la serie de AMC es la aparición del amor en la vida de Rick, aunque de momento no parece que su relación con Jessie vaya a ser fácil. Después de todo, la residente de Alexandria tiene miedo de Rick y de su incontrolada agresividad, a pesar de haberle librado de su marido maltratador.

Mención aparte merece la extraordinaria realización del episodio, toda una demostración de que la serie goza de un presupuesto muy poco habitual en la ficción televisiva y que permite ofrecer un capítulo cargado de efectos especiales y una imagen potentísima (ver a miles de zombis deambulando por la carretera ha sido una de las imágenes más poderosas en la historia de la serie).

‘The Walking Dead’ ha vuelto a demostrar que es una serie en constante, aunque prudente, renovación. La serie siempre ha tenido la capacidad para seguir aportando y sorprendiendo, uniendo la fantasía con el mejor drama, a grandes personajes con una capacidad altísima para entretenernos. Mientras siga así, que deambulen los zombis a sus anchas.