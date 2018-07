'Enlightened': tan minoritaria como genial

Desde la primera temporada nos quedamos prendados con Amy Jellicoe, la idealista sin límites interpretada por una Laura Dern en peculiar estado de gracia. Un personaje 'näif', cargado de inocencia y de buenas intenciones que se choca con la realidad y con la América corporativa y despiadada. Si la primera temporada suponía el choque entre Amy y la sociedad tras finalizar su tratamiento, la segunda temporada ha sido una lucha cara a cara entre ella y la empresa corporativa. Amy versus el capitalismo feroz.



Amy se ha propuesto acabar con Abaddon y consigue que un periódico destape un escándalo financiero de corrupción y sobornos dentro de la empresa. Le cuesta su empleo, pero Amy está dispuesta a todo, quiere ser un agente de cambio, tal y como señala el título de la Season Finale. La segunda temporada acaba en cierta medida donde finalizó la primera, pero esta vez Amy está más segura de sí misma, aunque no sea consciente de las consecuencias de enfrentarse a una gran empresa como Abaddon.



Hemos visto capítulos realmente excepcionales esta temporada, sobre todo los que se han centrado en Levi (Luke Wilson) y Tyler (Mike White). Quizás la genial madre de Amy merecía también su capítulo monográfico, aunque es cierto que ya lo tuvo en la primera temporada. Hemos disfrutado de las reflexiones de Amy que, a través de la voz en 'off', te cuenta que otro mundo es posible, que el cambio está a punto de llegar.



¿Fin de temporada o fin de serie?

La audiencia de 'Enlightened' nunca ha sido buena. Menos de 500.000 espectadores son pocos, incluso para la permisiva HBO. El Globo de Oro a Laura Dern y la buena acogida de la crítica creó un ambiente favorable para que renovase por una segunda temporada, pero no está tan claro que vaya a conseguir una tercera. A su favor tiene el sello original que HBO imprime a todas sus series y que es una ficción modesta que no necesita un gran presupuesto. En su contra, la audiencia, siempre tan poderosa.



Una tercera temporada pondría el broche perfecto a la lucha de Amy contra el corporativismo. Un juicio mediático que eleve a la protagonista de 'Enlightened' como una 'celebritiy' anti globalización, tan de moda estos días. Crucemos los dedos y esperemos que HBO vuelva a confiar en una serie que, dentro de unos años, será recordada y puesta en el lugar que le corresponde. HBO, ¡ilumínanos!