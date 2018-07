Unos Emmy rendidos ante 'Juego de Tronos' y más moderados en el género de comedia

Comedia



La mejor comedia de 2016 no serán ni ‘Black-ish’ ni ‘Modern Family’, que pertenecen a un estilo muy inferior al de otras joyas de la quiniela, como pueden ser ‘Veep’ y sobre todo ‘Master of None’, una serie muy original y que merecería el premio sin duda alguna. Por su parte, ‘Silicon Valley’ y ‘Transparent’ son dignas competidoras, pero están algo más alejadas del premio, como también lo está la sobrevalorada ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’, que no puede en modo alguno ser la mejor sitcom del año.



Los actores cómicos en liza tienen a un serio competidor: Jeffrey Tambor, ganador del año pasado por ‘Transparent’, que aunque su segunda temporada no hay brillado como lo hizo la primera, la interpretación de Tambor se ha mantenido impertérrita. Por su parte, Aziz Ansari borda su papel en ‘Master of None’, William H. Macy volverá a ser un eterno nominado por ‘Shameless’ y Thomas Middleditch hace un trabajo en muy destacado en ‘Silicon Valley’, pero quizás no lo suficiente como para un premio a mejor actor cómico. Otro contundente perdedor será Will Forte, un grandísimo actor y la piedra angular de ‘Last Man on Earth’.



Las nominaciones de actrices llegan con una enemiga común a batir: Julia Louis-Dreyfus, ganadora durante los últimos cuatro años consecutivos por ‘Veep’. ¿Quién puede romper esta hegemonía? Desde luego no Tracee Ellis por la mediocre ‘Blackish’, ni tan siquiera Lily Tomlin, extraordinaria en ‘Grace and Frankie’. Laurie Metcalf podría ser una opción poco ortodoxa por ‘Getting on’, pero encajaría muy bien en el espíritu más cásico de la academia, que no se atreverá jamás a darle el premio a Amy Schumer. Por último, Ellie Kemper, favorita del público, tiene muy complicado ser la sucesora de Louis-Dreyfus.

Drama

Si ‘Game of Thrones’ fue el mejor drama por su quinta temporada, lo debería ser absolutamente por la sexta entrega, brutal en todos los sentidos. Es imposible pensar que ‘The Americans’ o ‘Downton Abbey’ pueden arrebatarle el premio. En el número dos del podio están las excelentes ‘Homeland’, ‘Better Call Saul’ y ‘House of Cards’, las tres rebosantes de calidad por diferentes motivos. ‘Mr. Robot’ es, como otras nominaciones, más un guiño al público que una posible serie ganadora.



Viola Davis (nominada en esta edición) fue la mejor actriz en 2015, dando la sorpresa y dejando con la boca abierta a los que esperaban a Robin Wright como ganadora, que es precisamente la que debería ganar este año. También se lo merece Claire Danes, pero esperemos que la academia no se decante por darle un tercer Emmy por ‘Homeland’. De nuevo repite Taraji P.Henson por ‘Empire’, si es que su actuación se puede circunscribir al género dramático.



Una vez que ‘Mad Men’ está fuera de la quiniela, hay un cambio de ciclo. Y el sucesor más digno es Kevin Spacey, que si bien no ha tenido su mejor interpretación en la última de ‘House of Cards’ sí podría ser un premio a la totalidad. Otro dignísimo merecedor es el gran Bob Odernkirk por su brillantez en ‘Better Call Saul’.



Mucha, muchísima presencia de Juego de Tronos en los secundarios: Emilia Clarke, Maisie Williams,Lena Headey, Peter Dinklage y Kit Harington por otro. Esto es una clara señal de que la serie de HBO va a arrasar en la gala de septiembre.



Miniserie



Aunque no lo parezca, es la categoría más complicada, por el cajón de sastre que supone. Por riesgo en la propuesta argumental es ‘American Crime’ la ganadora, por empaque general es ‘American Crime Story’, pero por sentido cinematográfico y estético sería ‘Fargo’. Entre esas tres anda el juego, salvo sorpresa.



El terreno de las actrices está bastante copado, con las grandes Kirsten Dunst, Sarah Paulson y Felicity Huffman nominadas por ‘Fargo’, ‘American Crime Story’ y ‘American Crime’. Merecidísima es también la de Kerry Washington que realiza un trabajo fantástico en su papel de Anita Hill en ‘Confirmation’ de HBO, aunque no es ni de lejos la favorita. Ganará con toda seguridad Dunst o Paulson, la mejor de todo el grupo de nominadas.



Los actores también vienen en una carrera muy competitiva, con Bryan Cranston como favorito por su papel en “All the Way”, una fantástica tv movie de HBO. Ojo a las nominaciones de ‘American Crime Story’ porque tanto Cuba Gooding Jr. como Courtney B. Vance podrían encararse con el propio Cranston.