Dios se cruza en el camino de Dexter Morgan

En la primera temporada Dexter venció a su hermano, después terminó con la vida de su amante, luego tuvo que matar a su mejor amigo, después a su maestro, y en la quita vio cómo el amor le daba la espalda. El sexto enemigo que se le presenta a nuestro asesino favorito es la religión, aunque también el propio Dexter Morgan, en su continua y eterna dualidad. Este nuevo componente espiritual encaja perfectamente en la psicología (o psicopatía) del protagonista. Dexter, que está preocupado por el futuro de su hijo, sigue siendo Dexter. Sigue asesinando, sigue fascinado ante los asesinatos más retorcidos, sigue libre y alejado de toda sospecha.



Del misterio de temporada poco se sabe. Dos fanáticos religiosos han comenzado una especie de ritual macabro en el que la religión y la muerte están unidas. Entre los dos existe una relación de la que poco sabemos pero sí queda claro que preparan uno de los festivales de sangre más grandes de los que se recuerdan en la serie. En temporadas pasadas Dexter había entrado de lleno en el misterio, pero por ahora el analista de sangre permanece ajeno a lo que traman los dos nuevos personajes. No os preocupéis, pronto todo estará tan mezclado y a punto de explotar como siempre.



Uno de las sorpresas que nos han regalado los guionistas este año es el nombramiento de Debra como teniente de homicidios de Miami. Una elección inmejorable que puede regalarnos momentos de máxima tensión entre los hermanos Morgan. ¿Seré este año cuando la ingenua Debra sepa quién es su hermano? En 'Dexter' nunca se sabe. Quizás debería ser ese el final de la serie o quizás deberían explorar la idea de que Debra encubra a su hermano. Lo que está claro es que la relación entre ambos personajes sigue funcionando como un pilar imprescindible de la serie.



Y como siempre destaca la soberbia interpretación de Michael C. Hall, que hace el personaje cada vez más suyo. No es fácil interpretar a alguien con tantos matices como Dexter Morgan, pero el actor asume sin problemas un trabajo interpretativo de lo más complejo. Se ha quedado otra vez sin el Emmy, pero sus cuatro nominaciones consecutivas lo avalan.



Las negociaciones condicionan el futuro de la serie

No sólo 'Dexter' es la ficción con más audiencia de Showtime, sino que es la que más le otorga prestigio a nivel de crítica. Por eso, el desacuerdo económico entre la cadena de cable y Michael C. Hall, que pide 24 millones de dólares ante una hipotética séptima temporada, pone en peligro el futuro de la serie. Las cadenas de cable graban los episodios bastante antes de estrenarlos, así que si las negociaciones no llegan a buen puerto puede que el final de la sexta temporada sea un Series Finale y quede como un final inconcluso o demasiado abierto. 'Dexter' merece un gran final y no un capítulo que se ha concebido como final de temporada y que dejará a los espectadores desconcertados.



De momento la serie ha arrasado y le ha otorgado a Showtime el mejor estreno de una ficción en 14 años, con 2,2 millones de audiencia. Ahí es nada. Eso quiere decir que la serie atrae a abonados al cable y a su vez trae dinero a la cadena. Si Showtime sabe lo que le conviene no dejará escapar a la que ha sido su ficción emblema durante los últimos seis años. La serie merece más, Dexter Morgan merece más, pero somos sus millones de seguidores los que merecemos un final digno y a la altura de la serie.