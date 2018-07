Diez series que no te puedes perder este verano (Parte I)

1. ‘Orange Is The New Black’ (Netflix. 12 de junio). De un solo golpe tendremos a nuestra disposición los 14 episodios (uno más que los 13 habituales) de la tercera temporada de una de las mejores series del momento. Nos da igual que los Emmy se nieguen a incluirla en su categoría de comedia para la entrega de premios, los fans de esta serie no queremos verla etiquetada en ningún género, solo queremos disfrutar de todo lo que esconden las internas debajo de sus uniformes naranjas.



2. ‘The Astronaut Wives Club’ (ABC. 18 de junio). No va a ser una de las grandes series del año, de eso no cabe ninguna duda. Es la típica serie blanca absolutamente desprovista de cualquier pretensión más allá que la de entretener. Se trata de una ficción, perfecta para ver en verano, sobre un grupo de mujeres de astronautas norteamericanos en los años 50. Si quieres un light pleasure estival, esta es tu serie.



3. ‘True Detective’ (HBO. 21 de junio). Un año y medio después de la primera temporada y tras un goteo incesante de rumores, noticias e imágenes promocionales, veremos qué es capaz de ofrecer ‘True Detective’ sin el carisma arrollador de Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Las expectativas son tan altas como la incertidumbre de los espectadores ante un resultado que puede destrozar una serie o continuar con su impecable legado.



4. ‘Masters of Sex’ (Showtime. 12 de julio). Con el estreno de su tercera temporada, la serie se enfrenta a su ocaso definitivo o a su necesaria resurrección, después de una segunda temporada que nos dejó a todos muy fríos y con el termómetro de la serie marcando muchos grados bajo cero. La audiencia se resintió y es su última oportunidad que tienen Will y Virginia de hacernos creer que la serie se puede reponer de su propio gatillazo.



5. ‘Wet Hot American Summer’ (Netflix. 18 de julio). Basada en la película homónima de 2001 y con actores de la talla de Amy Poehler, Bradley Cooper o Jon Hamm, promete ser una de las comedias revelación del verano. Con tan solo 8 episodios, la serie cuenta con el mismo guionista y con gran parte del reparto del largometraje que volverán para realizar una de las comedias más locas, satíricas y disparatadas de 2015. Atentos porque se hablará mucho de ‘We Hot American Summer’.