Las diez razones por las que veneramos a 'The Good Wife'

1. Alicia Florrick ¡esa protagonista! Desde aquella primera imagen de Alicia tragándose el sapo de la mediática infidelidad de su marido hasta la Alicia de ahora, dueña de su propio bufete y actual candidata a Fiscal de Estado (el cargo del que dimitió su marido), se ha producido una evolución magnífica. Ella es, ha sido y será el puntal en el que se apoya el resto de la serie.



2. El inicio y el final de cada episodio. Contraviniendo todas las leyes de la estructura de los episodios de networks, ‘The Good Wife’ comienza y termina sus episodios con escenas inusuales y atípicas, muchas veces complementadas con lo que ya se ha convertido en un clásico de la serie: música instrumental.



3. El anti maniqueísmo. En ‘The Good Wife’ todos los personajes juegan sus cartas como quieren y nadie es completamente bueno o absolutamente malvado. Nadie se libra, ni siquiera la propia Alicia. El bien y el mal se mezclan como en ninguna otra ficción emitida en abierto en Estados Unidos.



4. Los jueces: los secundarios necesarios. No hay juez en ‘The Good Wife’ que nos pase desapercibido. Todos tienen un rasgo distintivo que logran quedarse en tu memoria. Sirva de ejemplo una de las frases más famosas de la serie: “In my opinión”.



5. El subtexto de la seducción. Todos los personajes son unos completos seductores. Kalinda no pierde oportunidad para embaucar a todo aquel que investiga, Canning no duda en utilizar su párkinson para ganarse la confianza del juez, Eli siempre intenta convencer a Alicia sobre cosas que ella jamás haría… Y todos lo hacen bajo un guión exquisito cargado de subtexto.



6. Las carcajadas de Diane. Otro símbolo de la serie. No hay carcajada de Diane, la gran Christine Baranski, sin que se produzca otra por parte del espectador. Es un personaje magnético, al que es imposible no adorar.



7. Un procedimental que no es procedimental. La serie creada por el matrimonio King cambió las reglas del juego y las series de abogados, epicentro histórico de los procedimentales, no han vuelto a ser lo mismo. ‘The Good Wife’ ha cambiado para siempre el concepto de las series judiciales, donde todo se repetía hasta la saciedad y donde una vez que habías visto un capítulo los habías visto todos. Algo que jamás te ocurre, ni te ocurrirá, con la serie protagonizada por Julianna Margulies.



8. Los cameos. La lista de actores invitados es casi tan larga como el número de episodios. Y ninguno defrauda. Desde Michael Fox, que pasó de ser un simple actor invitado a ser un personaje episódico, hasta Maura Tierney (‘ER’) o los grandes Martha Plimpton y Dylan Baker (Colin Sweeney), entre otros cien más que podríamos citar.



9. El ascensor. Después de la muerte de Will Gardner está claro que el ascensor no volverá a tener el mismo significado, pero sigue siendo un elemento narrativo que utilizan y muy vinculado a ‘The Good Wife’, escenario de muchos de los grandes momentos de la serie, en especial el espectacular beso entre Will y Alicia en la finale de la segunda temporada.



10. El postureo. Más de una vez hemos querido, como espectadores, imitar a Alicia y no hay nada mejor que tomarse una copa de vino tinto mientras se disfruta una de las mejores series de la televisión actual. Porque gracias a ‘The Good Wife’ los lunes son el mejor día de la semana.