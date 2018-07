Número de Serie

10. ‘You’re the worst’ (FXX). La segunda temporada nos ha dejado algo fríos pero a pesar de todo se trata de una sitcom que se deja ver sin ningún problema. A la serie no le sientan nada bien las tramas dramáticas, algo en lo que han insistido de más en el último tramo. Esperemos que la tercera temporada recupere el estilo desenfadado de la primera.



09. ‘Looking’ (HBO). Se fue por la puerta de atrás, con poca audiencia y sin hacer ruido, pero ‘Looking’ supo plasmar en su corta vida (18 episodios), el estilo de vida del gay urbano actual que supera holgadamente la treintena. No habrá tercera temporada pero sí una tv movie en 2016 a modo de despedida.



08. ‘American Horror Story’: Hotel (FX). Ya estamos acostumbrados a los deslices argumentales de Ryan Murphy y en esta ocasión no ha sido menos, pero en lo que siempre brilla es en una excelente dirección de actores y en un estilo visual y estético de primer nivel. Además, nos ha descubierto a una Gaga más que solvente como actriz.



07. ‘Anatomía de Grey’ (ABC). Más de 250 episodios y 12 temporadas se dicen pronto, pero muy pocas series llegan tan lejos con un nivel tan digno como el de ‘Anatomía de Grey’, la joya de la corona de Shondaland. Sobrevivir a personajes tan imprescindibles como Cristina Yang (Sandra Oh) o Derek Sheperd (Patrick Dempsey) es algo de lo que casi ninguna serie podría sobreponerse. En cambio, los doctores de Seattle resisten en plena forma el paso del tiempo. Y lo que les queda.



06. ‘UnREAL’ (Lifetime). Decir que está entre lo mejor del año quizás sea mucho, pero sí que ha sido un descubrimiento de lo más estimulante. Lifetime ha dado en la diana con una serie cuya propuesta, original y atrevida, te deja con ganas de más en cada episodio. Un guilty pleasure de nivel.



05. ‘Jessica Jones’ (Netflix). Llegó y puso patas arriba el género de súper héroes. Jessica Jones es un personaje irresistible con una cantidad de matices que le confieren un lugar privilegiado en el universo Marvel. Si una serie de súper héroes podía gustar a los ajenos al mundo del cómic, tenía que ser de la factoría Netflix.



04. ‘Fargo’ (FX). Cuesta mucho incluir a ‘Fargo’ entre lo mejor del año, sobre todo porque el nivel de excelencia de la primera fue muy superior a la última entrega emitida en FX. Cierto que la historia mejoró y mucho en los últimos episodios, pero el interés por los personajes es infinitamente menor que en la primera temporada por no hablar de la inexplicable e inexplicada trama de los ovnis. Aun así es una serie claramente notable y destacada.



03. ‘Juego de Tronos’ (HBO). La quinta temporada no ha sido la mejor, pero sí que ha habido capítulos que han sido capaces de levantarnos del sillón. Con la serie en la que parece que nunca pasa nada, hasta que de repente pasa todo, es imprescindible firmar un pacto por el que te comprometes a aceptar lo bueno y lo malo. De momento lo primero supera a lo segundo con creces.



02. ‘The Walking Dead’ (AMC). Incomprensiblemente esta serie vive en el ostracismo televisivo en cuanto a premios o nominaciones se refiere, pero cualquiera que haya visto la sexta temporada de la serie sabe que lo vibrante de esta serie es algo que no puedes ver en muchas otras ficciones. Los actores, siempre de primera, merecen mucha más atención.



01. ‘Orange Is The New Black’ (Netflix). Porque no hay ninguna serie parecida a una de las series imprescindibles del año. La tercera temporada, valiente y ambiciosa, ha sabido aportar un relato más profundo de las internas que viven en los módulos de Litchfield. Además, y en una jugada arriesgada, la serie ha resistido bien la decisión de retirar el protagonismo a Piper. La ficción de Netflix merece liderar cualquier ranking en el que esté incluida.