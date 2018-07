Se cumplen 13 años del final de 'A Dos Metros Bajo Tierra': la serie que no envejece

Decidir sobre qué serie es mejor y cuál no, es un debate que nos llevarías horas. Después de ‘A Dos Metros Bajo Tierra’ han llegado series extraordinarias como ‘Breaking Bad’ y otras como ‘The Sopranos’ o ‘The Wire’, que compartieron tiempo de emisión. Y puede que en esa pugna no quedara como la número uno, pero sí lo hace en cuanto a la creación de un universo único, que todavía no ha tenido rival en ninguna otra ficción.

‘A Dos Metros Bajo Tierra’ supo contar a través de los Fisher lo que supone enfrentarse a sí mismo, aunque para lograrlo tengas que pasar a ser uno de los muchos personajes con fecha de defunción. Le pasó a Nate Fisher, que pudo salvarse en el último momento y vencer al alargado fantasma de su padre.

Esas dos muertes, la de Nathaniel padre e hijo, suponen el punto de partida y el punto final para todos los personajes de la serie. Muchos se han atrevido a criticar el final como un epílogo muy evidente, que no dejaba nada a la imaginación y argumentaban que era innecesario mostrar la muerte de todos los personajes protagonistas. Se equivocan. El prolongado flashforward era imprescindible porque, después de todo lo que les ocurrió, fueron capaces de superar lo que, a priori, estaba destinado para ellos.

Así lo hizo David cuando sufrió una fuerte psicosis que comenzó con su secuestro en el enorme episodio "That’s my dog" (cuarta temporada). Del mismo modo se comportó Ruth, que por fin se liberó de su deseo patológico de estar casada con alguien para sentirse útil. Brenda, el personaje más extremo de todos, consigue superar que el padre de su hija la deje antes de morir. Y también hubo un mensaje rotundo para Claire, que comienza una nueva vida en Nueva York en los últimos minutos de la serie.

"No puedes sacar una foto de esto porque ya ha pasado". Es la frase final de la serie y con que la que Nate se despide de Claire. Y es lo que resume todo de un golpe: no puedes capturar los momentos, sólo puedes vivir. Y eso es lo que hacen los personajes en una serie que tiene a la muerte como elemento principal. Todos los capítulos comienzan con un epitafio, salvo el último, que lo hace con el nacimiento de Willa, la hija de Nate y Brenda.

¿Se puede hacer todo más redondo que en una serie? No nos planteemos si es mejor o peor que ‘Los Soprano’ (las comparaciones en series con discursos narrativos tan diferentes son inútiles). Es mucho mejor valorar a ‘Six Feet Under’ por todo lo que aportó. Han pasado 13 años desde que terminó y la serie está como nueva.