'Con el culo al aire' se lanza de lleno a la piscina para reírse de la crisis

Ambientada en un camping, la crisis económica como telón de fondo, personajes que lo han perdido todo y una doctora que llega como nueva inquilina. Así es el arranque de 'Con el culo al aire', una comedia que se ríe de todo y que intenta sacar el lado amable de la fuerte crisis que azota a medio mundo. La serie no tiene un protagonista central, sino que cada bungalow alberga a una familia a cual más peculiar. Y ahí está el elemento más potente de 'Con el culo al aire'.



El humor basado en personajes excéntricos es complicado de abordar pero 'Con el culo al aire' ha querido dar un paso adelante en la comedia televisiva y ofrecer un amplio catálogo de personajes de moralidad dudosa y humor cruel. Así hemos visto a la mayoría de inquilinos que viven en el camping que reciben de brazos cruzados a Sandra, el personaje interpretado por Maria Léon. Sandra llega, con dos mellizas, huyendo de su vida anterior y espera encontrar un sitio en su nueva etapa como médico en el camping. Ninguno de los inquilinos confía en ella, hasta que poco a poco van conociéndola y todos, al final del capítulo, dan la cara por Sandra en el juicio por la custodia de sus hijas.



Grandes actores cómicos

Sin duda el mayor atractivo de la serie es su variado elenco. Entre todos nos han regalado grandes escenas cómicas. Ver a Toni Acosta en el papel de Sonsoles como una pija redomada venida a menos, o a la actriz Goizalde Núñez como una alcohólica que le propone un trío al novio de su hija no tiene desperdicio. Lo mismo ocurre con Paco Tous, un actor hecho para la comedia, en la brillante secuencia prólogo del episodio.



Raúl Arévalo merece una mención aparte. Ha demostrado, en cine y televisión, que es un actor versátil, preparado para afrontar cualquier papel y en 'Con el culo al aire' interpreta a Jorge, un pobre chico abandonado por su novia y que no ha conseguido superar el trauma. Junto con su compañero de bungalow, Ángel, se montará un interesante triángulo amoroso por ver quién se queda con Sandra, que ya se ha hecho amiga de los dos.



Una comedia ágil

Una de las normas básicas en comedia son las escenas breves, rápidas, para que el capítulo tenga ritmo y el espectador sienta que está viendo una serie ágil, viva. En este aspecto 'Con el culo al aire' sale vencedora y consigue que no te aburras ni un solo segundo. Todas las secuencias son importantes y huye de las escenas de relleno. Consigue equilibrar las tramas de todo el reparto para que el peso cómico de la serie esté repartido.



Le ha bastado sólo un capítulo para ser el estreno más visto del año y dejar a 'La Fuga' de Telecinco en mínimo histórico (2,2 millones y 13% de share). Está claro que el espectador quiere reírse de todo, de sí mismo y de la situación económica por mala que sea. Tal y como ocurre en la escena final, 'Con el culo al aire' se ha lanzado a la piscina para reírse de los problemas que nos afectan a todos y el chapuzón ha cautivado a la mayoría de la audiencia.