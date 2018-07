¿Y tú cómo ves las series? ¿En Versión Original o Doblada?

Fue una buena oportunidad para reflexionar sobre la necesidad o no de doblar las series extranjeras a nuestro idioma. Desde hace un par de años las cadenas de televisión, especialmente las de satélite y cable, estrenan las series americanas con pocas semanas de retraso con respecto a Estados Unidos y algunas veces esta diferencia se traduce en unos pocos días. Un cambio muy significativo que se une a la posibilidad de ver todas las series de televisión en versión original gracias al modo dual de la TDT.



Un debate que puso en relieve una realidad en la que no hay vuelta atrás: el espectador de nuestro país está preparado para ver ficciones en versión original y doblada. Si se trata de una serie muy esperada algunos no quieren dejar pasar el momento y deciden disfrutarla en versión original, mientras que otros están acostumbrados a verlo todo en el idioma patrio.



Otra de las cosas que nos ocurren a casi todos los seguidores de series extranjeras es que una vez que te has acostumbrado a un formato u otro es prácticamente imposible cambiar la forma de visionado. Es decir, si un espectador ha visto 6 temporadas de 'CSI', por ejemplo, en castellano y la séptima la estrenan en VOSE, casi a tiempo real con Estados Unidos, es muy difícil que su oído se acostumbre a las voces reales de los actores y no a las de los actores de doblaje, más familiares para el espectador que las del reparto original.



Ambos modos de visionado tienen su parte buena y su parte mala. Si te decides por la Versión Original Subtitulada en Español (VOSE) ganas en autenticidad, en pureza y credibilidad de los actores. Y de paso aprendes alguna que otra expresión en inglés. Pero si la VOSE tiene un inconveniente es la capacidad visual del espectador para incorporar imagen, audio y subtítulo en un solo encuadre. A veces el diálogo requiere un extra de atención que desplaza la mirada hacia la traducción y no a la interpretación de los actores. Y otras veces el subtítulo no está todo lo bien traducido que se desearía y otras tantas se adelanta, se atrasa o directamente se salta alguna línea de diálogo.



En cambio, la versión doblada de una serie permite al espectador estar más relajado y puede estar mucho más pendiente de la imagen, ya que no tiene que estar pendiente de leer o de interpretar un doble sentido subtitulado. Hay menos trabajo por hacer por parte de los espectadores. Y aunque es cierto que la industria de los actores de doblaje en nuestro país es de primer nivel, se pierde en naturalidad y credibilidad de los actores.



Puedes elegir una opción u otra, o puedes combinar los dos modos de visionado. Aunque con la rapidez tecnológica y digital que vivimos no extraña en absoluto que la versión original subtitulada cope cada vez más cuota de pantalla. Y si hace diez años nadie hablaba de series dobladas, hoy es una realidad innegable. Ante la demanda, las cadenas de televisión por cable y satélite han apostado claramente por ofrecer series de estreno a una velocidad de vértigo. El caso más llamativo lo tenemos en 'Once Upon a Time' (ABC y Antena 3), que la hemos podido disfrutar en el III Festival de Series antes de la fecha de estreno en Estados Unidos.



Los tiempos cambian, el espectador se hace más polivalente y la forma de ver series evoluciona a pasos agigantados. Puede que dentro de una década la mayoría de las series se emitan en VOSE, aunque en un país con una tradición de doblaje tan importante como el nuestro es probable que convivan los dos modelos. De todas formas cuando se trata de unir tecnología y series, nunca se sabe.