Cinco series imprescindibles para disfrutar en verano

1. 'True Blood'. Ayer comenzó la séptima y última temporada de la serie vampírico-sexual de HBO. Que debería haber terminado hace un par de años nadie lo duda pero, llegados a este punto, qué más da ver otros 10 capítulos y saber con quién, de entre todo su catálogo, acabará Sookie.



2. 'The Leftovers'. El próximo domingo se estrena la apuesta veraniega de HBO, que genera tantas expectativas como dudas. Su estreno, retrasado en dos semanas, no deja mucho margen para la confianza, aunque el tema central de la serie es potente: la desaparición, sin aparente causa y de la noche a la mañana, del 2% de la población mundial. Está protagonizada por Justin Theroux y basada en la novela homónima de Tom Perrotta.



3. 'Extant'. Halle Berry, que no tenía un papel recurrente en una serie desde 1991, vuelve con esta serie de ciencia ficción de CBS, estilo blockbuster y producida por el mismísimo Spielberg. No hay mucha munición en la serie, más allá que ver a la ganadora del Oscar con cara de angustiada después de quedarse embarazada durante su misión en solitario como astronauta. Se estrena el 9 de julio.



4. 'Masters of Sex'. Una de las series revelación de 2013 vuelve el 13 de julio, adelantándose a su estreno otoñal el año pasado. Showtime acertó de pleno con este drama histórico sobre el mayor avance científico en la sexualidad humana. El fin de la primera temporada nos dejó a Virginia y el doctor Masters cara a cara y queremos saber qué va a ocurrir entre ellos. Seguramente más tensión sexual y (mucho) sexo codificado a través de cables.



5. 'Pretty Little Liars'. ABC Family no se lo ha pensado y ni corta ni perezosa ha renovado la serie por una sexta y séptima temporada. Y eso que la quinta acaba de empezar. Las cuatro protagonistas más petardas de la televisión siguen sin tomarse un respiro, al borde de la psicosis. Eso sí, ya no están solas, su amiga Alison, resucitada entre los muertos, se ha unido al clan.