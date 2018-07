Cinco razones por las que no te puedes perder 'The Killing'

¿Quién mató a Rosie Larsen? Fue la pregunta que se lanzó con el póster promocional de la serie. Y es que en esa pregunta está todo el meollo de la serie; todos los personajes, desde los principales hasta los secundarios, están relacionados de una forma u otra con el asesinato de la joven adolescente en Seattle. La audiencia respondió rápidamente a 'The Killing' y los premios Emmy han regalado a la serie dos nominaciones en el apartado de interpretación. Pero, ¿qué tiene la serie que la hace tan especial?



1. Fidelidad al género. Cuando se mezcla un asesinato con temática policiaca hay que ser cuidadosos por dos motivos. Por un lado, debes respetar las convenciones del género y por otro tienes que aportar algún elemento nuevo, que diferencie la serie de otras anteriores. 'The Killing' ha pasado con nota ambas pruebas. A lo largo de los 13 capítulos que componen la primera temporada se ha jugado, muy hábilmente, al despiste sobre quién es el asesino. Y la resolución en la Season Finale fue un acierto en toda regla a la vez que un enganche de oro para que veamos la segunda temporada.



2. Los actores, todos excelentes. Si algo destaca en 'The Killing' es el altísimo nivel interpretativo de todo el reparto, desde principales a secundarios. Destacan, Mireille Enos en el papel de la protagonista, la detective Linden, y Michelle Forbes como Mitch Larsen, la madre de la joven asesinada. El espectador nota cuando un reparto está bien dirigido y aquí es algo palpable desde el piloto.



3. El desarrollo temporal. Otra muestra de originalidad creativa. La primera temporada tiene 13 episodios y el desarrollo temporal de la serie equivale a 13 días. Esto proporciona un extra de intensidad en los capítulos y a la vez le otorga verosimilitud a la investigación policial.



4. Tramas personales y policías unidas. Es evidente que los guionistas en 'The Killing' no han querido hacer una serie policiaca sin más. Corrían el peligro de hacer una serie en la que los malos son muy malos y los buenos muy buenos. Y no. Todos los personajes tienen un trasfondo personal que los hace humanos, con traumas y secretos por descubrir. Siempre hay una baza nueva que sacar en unos personajes ya de por sí ricos en matices. En este sentido, la trama sobre la vida sentimental de la detective Linden ha sido extraordinaria.



5. El inesperado final. El final de temporada es impactante e inesperado. Cuando crees que sabes quién ha matado a Rosie Larsen la serie pone por alto todas las teorías que pueda tener el espectador desde casa. Además de ser un final excelente, lo deja todo listo para que la segunda temporada tenga material para desarrollar la investigación y que por fin conozcamos al culpable. O no.