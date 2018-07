'Modern Family' repite como mejor comedia, 'Breaking Bad' gana por primera vez en mejor drama y el resto de premios se reparten

En la categoría de drama...

-'Breaking Bad' es invencible aunque sus actores masculinos no ganaron ninguno de los premios a los que optaban.



-Jeff Daniels da la gran sorpresa y se convierte en el mejor actor dramático por 'The Newsroom'. Vale, estamos muy sorprendidos pero, ¿de verdad se lo merece más que Bryan Cranston?



-Quién repite es Claire Danes por su papel de 'Homeland'. Un Emmy inmerecidísimo si se tiene en cuenta que Elisabeth Moss (eterna nominada de 'Mad Men') y Robin Wright estaban nominadas.



-Kerry Washington (‘Scandal’) y Connie Briton (‘Nashville’) dicen adiós a su única y última posibilidad de ganar un Emmy.



-Ni Aaron Paul ni Jonathan Banks (‘Breaking Bad’) ni Peter Dinklage (‘Juego de Tronos) se llevaron el Emmy a mejor actor de reparto en drama que fue para Bobby Cannavale por ‘Boardwalk Empire’. ¿En serio?



-Anna Gunn triunfa y se lleva un Emmy a casa por su papel de Skyler en ‘Breaking Bad’. No lo tenía fácil y se lo merecía como nadie. Ha sido un Emmy de justicia.



En la categoría de comedia...

-‘Modern Family’ repite por cuarta vez consecutiva como la mejor serie cómica. ¿Repetitivo o merecido? Eso sí, sus actores se van con las manos vacías por primera vez.



-Jim Parsons recogió su tercer Emmy por ‘The Big Bang Theory’. Desbancó sin problemas a los favoritos: Louis CK y Alec Baldwin.



-Lo que no se entendió tanto fue el premio a mejor actriz cómica que fue por segunda vez consecutiva para Julia Louis-Dreyfus por ‘Veep’. Amy Poehler y Tina Fey, ganadoras morales, vuelven a despedirse del Emmy que tanto merecían.



-En los secundarios Tony Hale da la sorpresa y gana el Emmy al mejor actor de reparto cómico por ‘Veep’. Desbanca así al casting masculino de ‘Modern Family’, imbatible las tres ediciones anteriores.



-En las actrices cómicas de reparto también hubo sorpresa y fue Merritt Wever la ganadora por su papel de Zoey en ‘Nurse Jackie’. Se lo merece. Aunque si hubiese recaído en Jane Krakowski por ’30 Rock’ también hubiese sido más que merecido.



En la categoría de TV movie y miniserie...

-‘Behind The Candelabra’, una de las grandes apuestas del año, logra un más que merecido Emmy a mejor TV Movie. Derrota así a ‘American Horror Story’.



-Michael Douglas gana el Emmy a mejor actor de TV Movie por ‘Behind the Candelabra’ y deja a Matt Damon, nominado en la misma categoría y por la misma película, sin opciones.



-Laura Linney da la sopresa y se impone a Jessica Lange como mejor actriz de TV Movie y Miniserie. La Academia le otorga de este modo reconocimiento por la mediocre última temporada de ‘The Big C’, en la que su interpretación siempre estuvo por encima de la serie.



En la categoría de los grandes derrotados...

-El reparto de ‘Mad Men’ confirma su condena y el ostracismo que sufre por parte de la Academia. Incomprensible. Lo de Jon Hamm es una de las mayores injusticias históricas de los premios (6 nominaciones seguidas sin premio). Elisabeth Moss y Cristina Hendricks, eternas nominadas, también se fueron a casa con las manos vacías.



-Ni la comedia ’30 Rock’ que se presentaba con su última temporada ni ‘House of Cards’ que llegó como el drama revelación consiguieron ninguna de las estatuillas a las que aspiraban.



- ‘Downton Abbey’ pierde su reinado y se vuelve a Gran Bretaña sin premios.



-Jessica Lange se queda sin Emmy a pesar de su notable trabajo en la segunda temporada de ‘American Horror Story’. Una de las grandes derrotas que nadie esperaba.



-Laura Dern no ha tenido el reconocimiento que se merecía por la segunda y última temporada de ‘Enlightened’.



-Lena Dunham no convence a la academia con su irregular segunda temporada de 'Girls'.