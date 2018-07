'Breaking Bad': el final que tenía que ser

NÚMERO DE SERIE

Un final a la altura de la serie. 'Breaking Bad' se despide con un capítulo que concluye todo su relato de forma impecable. Un final con el que pocos estarán disconformes y que será recordado como la mejor Series Finale desde 'The Wire'. Muchas de las preguntas que nos hemos hecho desde el principio se responden en un episodio que tardaremos en olvidar.



¡SPOILERS! ¡NO SIGAS LEYENDO SI NO HAS VISTO EL ÚLTIMO EPISODIO DE 'BREAKING BAD'!