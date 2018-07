"Battle of the Bastards": un capítulo para el recuerdo de 'Juego de Tronos'

NÚMERO DE SERIE

Ha pasado casi una semana desde su emisión y todavía estamos conmocionados con "Battle of the Bastards", el 6x09 de 'Juego de Tronos'. Un capítulo brutal en todos los sentidos, con una potencia visual inmejorable y con escenas lapidarias, que no solo han saciado nuestras ganas de sangre sino que han sabido crecer a los personajes de una forma impecable. Sansa, Jon Snow, Khalessi y Tyron son los cuatro indudables protagonistas de la serie y por eso son los únicos en liderar uno de los capítulos más importantes en la historia de la serie.