'American Horror Story' elige a su nueva Suprema al grito de Balenciaga

De las tres temporadas que ha tenido 'American Horror Story' la tercera es, sin duda, la más excesiva y también la más vista hasta el momento. Ahora ha quedado claro que la segunda temporada, la mejor hasta la fecha, queda relegada para un target menos mainstream que la tercera. Con sus momentos buenos y malos la tercera temporada nos ha hecho reír más, pero el ritmo, acelerado al máximo, ha oscurecido el desarrollo de los personajes, peor construidos que en la anterior temporada.



La 'finale' sin embargo fue un capítulo muy bien desarrollado, con una conclusión de tramas más que aceptables. Hubo momentos para todo: despedimos a Myrtle con su impresionante vestido rojo y su ya famosa mención a Balenciaga, dijimos adiós a la gran Misty y vimos a Fiona vagando en la eternidad mientras Cordelia, su hija, se alzaba como la nueva Suprema del aquelarre. Un buen final que, por otro lado, se mezcla con momentos menos brillantes en algunos episodios, sobre todo por la sobrecarga de tramas.



Como ninguna otra, esta temporada ha tenido un enfoque calculadamente femenino, en el que los hombres viven y se comportan como el sexo débil; se muestran incapaces y sometidos a las brujas. El mejor ejemplo es Hank que intenta, sin éxito, aniquilarlas a todas. Lo mismo ocurre con Kyle (el desperdiciado Evan Peters) doblegado a los deseos de Madison y Zoe. Por no hablar del Luke, el vecino del que se enamora Nan. En 'American Horror Story: Coven' las mujeres están al mando.



Las referencias a la moda y el glamour que ha rodeado a la serie le han sentado muy bien a todo el elenco femenino, que hasta en dos ocasiones ha estado acompañada de la gran Stevie Nicks interpretándose a sí misma. Misty estuvo pletórica en el capítulo que compartieron juntas y la secuencia en la que Fiona lloraba mientras Steve Nicks cantaba a piano "Has Anyone Ever Written Anything For You" ha sido una de las secuencias más bonitas de la temporada.



El equipo Ryan Murphy/Brad Falchuk sigue funcionando y está claro que saben, como pocos, mezclar calidad con entretenimiento, aunque en esta temporada ha resbalado más que en la anterior. Sin duda el gran potencial de las actrices ha ayudado a que la temporada se haya mantenido en un nivel muy notable durante los 13 capítulos. Y bien está lo que bien acaba.



Ahora, a esperar a finales de año para ver la cuarta temporada que estará ambientada en los años 50. La recibiéremos con los brazos abiertos; 'American Horror Story' ya es una institución.