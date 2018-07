Número de Serie

No es típico que una serie que se emite en abierto trate un tema que hasta ha sido tabú, tano social como televisivo: un caso de violación adolescente con víctima masculina. Así comienza la segunda temporada de 'American Crime', que se adentra en el mundo de la educación de élite, en el típico colegio de niños pijos que con unas cuantas cervezas de más provocan el detonante argumental de la serie.



Esta novedad temática supone un giro con respecto a la primera temporada, que ahondaba en el tan manido conflicto racial. En esta ocasión hay más silencios, más subtexto, más cosas por descubrir y, en definitiva más interés para el espectador.



Es innegable la capacidad del creador de la ficción, John Ridley (director de '12 años de esclavitud'), para la dirección de actores. Felicity Huffman está espléndida y arrolladora en su papel de directora de un prestigioso instituto; igual de fabulosas están Regina King y Lily Taylor, que representan dos formas completamente opuestas de concebir la maternidad. Todos los actores han asumido perfectamente el discurso de la serie y ayudan a que ‘American Crime’ tenga más nivel del que realmente posee.



Pero no todo es bueno en 'American Crime' y Ridley se empecina en dejar su huella de cineasta, plagando la serie de planos innecesarios y de ejercicios de cámara dignos de una escuela de cine pero que sobran en esta serie. Lo único que consigue es sacar al espectador de la historia y que casi sea capaz de ver al director dando órdenes detrás de las cámaras sobre qué plano va a continuación. Este estilo, pretencioso hasta el agotamiento, es lo que más pereza aporta a la hora de embarcarte en esta nueva entrega de la antología.



'American Crime' no es una serie perfecta, pero sí ha pulido la monotonía de la primera temporada, ofreciendo una serie con más garra y que te engancha el doble de lo que lo hizo el año anterior. Merece la pena ver una serie que está razonablemente bien y que tiene a actores que asumen sus papeles con el máximo nivel que permite una network. Así, sí.