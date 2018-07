'American Crime': lo que pudo haber sido y no es

ABC había preparado el terreno para que 'American Crime' luciese sus plumas. Tras el final de 'How to Get Away with Murder', la cadena ubicaba este nuevo estreno en su franja horaria estelar, después de 'Scandal', la ficción más vista de la cadena. En el primer capítulo consiguió el ajustado dato de 8 millones de espectadores y se dejó casi 3 por el camino con la emisión del segundo, lo que confirma su inevitable camino hacia el abismo de la cancelación.



'American Crime' es ese tipo de serie que luce muy bien en las promos y teasers pero que a la hora de armar todo el discurso narrativo, pierde su potencial, convirtiéndose en una serie sin chispa, que no engancha por ningún lado. La historia, un asesinato racial, no consigue salirse de lo manido y ni siquiera los grandes protagonistas, Felicity Huffman y Timothy Hutton, consiguen salvar los muebles de una serie que podía haber sido mucho más y que se queda en un simple intento de ofrecer algo que cause impacto televisivo.



Es cierto que no es una serie terrible, ni tiene momentos de vergüenza ajena, pero desde luego no encontrarás nada convincente, por más que se trate de envolver a sí misma en una ficción que reflexiona sobre lo más hondo de la América profunda, mezclando asesinatos, consumo de drogas y un muy mal llevado conflicto racial. A lo largo de todas sus tramas intenta ser muy seria, pero todo queda recudido a un producto bastante irrelevante y aburrido.



En 'American Crime' todo es tan moderado como previsible, nada destaca y desde luego nada te hace sentir más allá de lo que estás viendo en pantalla. No existe el más mínimo subtexto, ni margen que cada espectador interprete. Es una serie mascada y mal enfocada de base.



Con un reparto más que destacable y una buena factura visual, es una pena que haya fallado en lo fundamental, en el guión, con una historia y unos personajes que no llegan al estándar de lo que una serie como 'American Crime' necesitaría. La falta de garra y de conflicto bien llevado, la deja en un lugar muy secundario de la pequeña pantalla. Una oportunidad perdida.