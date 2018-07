En abril series mil (Parte 1)

1.‘Outlander’: 9 de abril

Si hay una serie que ha puesto en el mapa al casi desconocido canal de televisión Starz ésta ha sido ‘Outlander’, que se ha convertido en el guilty pleasure predilecto por muchos espectadores. Su peculiar forma de mezclar historia, drama y fantasía la ha puesto en boca de muchos, hasta el punto de que fue una de las grandes nominadas en los últimos Globos de Oro. Visionado fácil y entretenimiento máximo.

2.‘Fear The Walking Dead’: 10 de abril

El spin-off de la serie más vista de la televisión actual no hace justicia a la serie original, pero es cierto que la ficción es entretenida, se deja ver y merece una segunda oportunidad. Todos sabemos que si algo ha caracterizado a ‘The Walking Dead’ es que ha sabido ir de menos más durante las seis temporadas que lleva en antena, por lo que en su segunda temporada ‘Fear The Walking Dead’ tiene que ser más valiente y enseñar todas sus cartas. Es su gran oportunidad.

3.‘House of Lies’: 10 de abril

Es una serie prácticamente desconocida en nuestro país, pero la comedia va a comenzar su quinta temporada como una de las ficciones más sólidas de todo el catálogo actual de Showtime. Don Cheadle demuestra en cada episodio su extraordinaria capacidad para ofrecer una interpretación impecable en una comedia original y distinta.

4.‘The Girlfriend Experience’: 10 de abril

Muy alta es la expectativa con esta serie, que adapta la película homónima dirigida por Steven Soderberg, productor ejecutivo de esta nueva ficción que se estrenará en la cadena Starz. Un estudiante que investiga la prostitución de lujo es una combinación lo suficientemente potente como para no perderse este jugoso estreno. Es posible que en unas semanas todo el mundo esté hablando de la que puede ser una de las mejores series ligeras del año.

5.‘The Mindy Project’: 12 de abril

Después de tres temporadas en FOX, la más que infravalorada sitcom protagonizada y creada por Mindy Kaling regresa con la segunda parte de su cuarta temporada en la plataforma Hulu. Es una comedia que merece mucho más de lo que ha recibido y ahora es el momento perfecto para descubrirlo.