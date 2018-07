‘The Last Man on Earth’: Adán y Eva en mitad del apocalipsis en 2021

¿Es posible hacer comedia sobre el apocalipsis? ¿Se sostiene una serie de televisión en la que sólo haya dos actores protagonistas? A juzgar por el resultado de ‘The Last Man on Earth’ parece que sí y además sobradamente. Durante el primer episodio solo vemos a Phil Miller vagando por los diferentes estados de Norteamérica con el objetivo de encontrar a alguien vivo. Su desesperación le lleva a intentar suicidarse, aunque segundos antes de estrellar su coche aparece alguien en su vida, se trata de Carol, el segundo personaje de la serie.

A partir del momento en el que se conocen, comienza la verdadera premisa argumental de ‘The Last Man on Earth’, que no es otra cosa que el mito de Adán y Eva en pleno apocalipsis de 2021. Phil es descuidado al extremo, despreocupado y una persona a la que poco o nada le importan las convenciones sociales, mientras que la exasperante Carol es todo lo contrario, hasta tal punto que le pide a Phil casarse con él para que ambos puedan tener sexo y empezar a repoblar la tierra.

El contraste entre ambos personajes y las situaciones cómicas que se derivan supone el grueso de la comedia, que fluye perfectamente con la buenísima interpretación de los actores protagonistas y la buena química que tienen en pantalla. Está claro que ‘The Last Man on Earth’ es una comedia bien trabajada y no una simple sitcom que sirve para rellenar huecos de la programación durante la midseason.

La serie ha conseguido, en su doble capítulo de estreno, liderar su franja horaria, venciendo cómodamente a la premiere de ‘Secret & Lies’ (ABC) y a ‘The Good Wife’ (CBS). Ante la falta de propuestas originales, sobre todo en comedia, no sorprende nada que una sitcom bien dirigida, con buenos actores y una historia original triunfe sobre la competencia. Y es que ‘The Last Man on Earth’ es, sin ninguna duda, la última y más reciente buena comedia de la televisión en abierto.