‘Nurse Jackie’: una serie agotada que se mantiene por la gran Edie Falco

En su primera temporada, ‘Nurse Jackie’ sorprendió a todos con su mezcla de humor negro y drama. Unas señas de identidad que se mantuvieron durante sus tres primeras temporadas, pero que empezó a perder fuelle en la cuarta. Fue entonces cuando se produjo la salida de su creadora, Lix Brixius, dejando a la serie en punto muerto, hasta que su nuevo showrunner, Clyde Phillips, supo darle el empujón que necesitaba.

La historia principal sigue siendo la misma: Jackie Peyton es una adicta y por ende, una mentirosa patológica. Esta temporada la cosa ha ido a más y en el último capítulo de la sexta temporada, la enfermera intenta, desesperadamente, huir tras sus negativa a acudir a rehabilitación. El resultado es que, por primera vez, la vemos detenida por la policía.

Un final tan radical requiere una solución definitiva y qué mejor que darle carpetazo a una serie que ya ha contado todo lo que tenía que contar. Es el momento de que termine y no tenga una agonía tan larga como ‘Weeds’, emitida en la misma cadena durante 8 años, con temporadas muy desiguales.

A pesar de todo, es un lujo tener a una intérprete de la talla de Edie Falco, que ha ganado un Emmy como mejor actriz cómica y cuatro nominaciones a los Globos de Oro. La actriz consigue tapar todos los agujeros negros de la serie y logra que te olvides por un momento de que los capítulos suenan a disco rayado. También ayudan los secundarios, sobre todo Merritt Wever (Zoey), que también logró un Emmy el año pasado como mejor actriz cómica de reparto.

Pero que una serie tenga buenos actores no es suficiente, en especial cuando lo que se cuenta tiene un interés secundario. El discurso de la serie está agotado, aunque con el final de la sexta temporada se produce un pequeño impulso que permitirá darle una salida digna a la serie.

A Showtime le cuesta desprenderse de sus comedias y suele agotarlas hasta que no queda nada de ellas. Ocurrió con ‘Weeds’, con ‘United States of Tara’ y con ‘The Big C’. Todavía están a tiempo de que no ocurra con ‘Nurse Jackie’.