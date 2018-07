'Juego de Tronos': el espectáculo definitivo

SPOILERS. No sigas leyendo si no has visto el final de la sexta temporada.

King's Landing: la brutalidad de Cersei

Lo ha conseguido y se lo merece. Cersei nunca debería ser menospreciada por absolutamente nadie y ha demostrado que no le importa ver morir a su propio hijo con tal que nadie la humille mínimamente. Su venganza fue brutal y espectacular, haciendo volar por los aires el Gran Septo con todos los gorriones y la fugaz reina Margaery, que era la que mejor conocía a su peor enemiga y la que inevitablemente acabaría con ella. Tommen, el único hijo vivo de la incestuosa unión entre Jaime y Cersei Lannister, acaba con su vida lanzándose al vacío tras ver en la lejanía el espectáculo que su madre le dedica.

La mirada de ambos hermanos nos destapa a un Jaime Lannister casi asustado de su maquiavélica hermana, sentada y orgullosa en el Trono de Hierro. Vaya escena.

Winterfell: todo sobre Jon Snow

El bastardo deja de serlo. No solo porque todas las casas del norte le juran lealtad ante la aprobación de su hermana Sansa y la mirada conspiradora de Meñique, sino porque finalmente conocemos que la madre de Jon Snow es Lyanna, y por lo tanto es sobrino de Ned Stark. No conocemos el nombre del padre y eso abre un nuevo abanico de posibilidades para el gran vencedor de la temporada, al que vemos sonreír sin complejos (y casi por primera vez) junto a su hermana. Todo un cambio que demuestra de un golpe la gran evolución de Snow a lo largo de la serie.

Sansa ha llegado a Invernalia después de sufrir un auténtico calvario y casada con los dos personajes más despreciables de ‘Juego de Tronos’. Ahora, tras la alianza con su hermano y tras ver como despedazan a Ramsay sus propios perros, tiene que eliminar a Meñique y no ser dominada por un hombre nunca más. Sansa sufre, sí, pero nunca defrauda.

Arya Stark comienza su venganza

Jon Snow escucha en boca de todos que él ha vengado la boda roja. No ha sido así. Ha tenido irrumpir Arya para acabar con la vida de Walder Frey, uno de los pocos de su lista que todavía seguía vivo. La actitud de la pequeña Stark potencia su capacidad para llegar hasta lugares en los que nunca la hubiéramos imaginado. La parte más fría y psicópata de Arya nos gusta mucho y por ello esta interesante el reencuentro con sus hermanos, que la perdieron de vista cuando era una niña contestona y traviesa.

Daenerys: reina ante todo

Khaleesi no actúa como una reina, actúa como si fuese inmortal. Así se comporta una reina que quiere llegar a serlo por encima de todo. Dejando atrás al atractivo Daario y fletada por barcos rematados en forma de dragón, se dirige a conquistarlo todos y a todos.

La alianza que nunca imaginamos, entre Tyrion y Khaleesi, es un aliciente increíble para lo que está por llegar. La escena en la que la madre de los dragones lo nombra mano de la reina, es poderosísima. Después, los dos juntos navegan hacia el que puede ser uno de los enfrentamientos definitivos: Cersei y Lannister.

El futuro

La serie se ha quedo articulada en torno a dos grandes batallas: Jon y Sansa Stark en Invernalia esperando a los caminantes blancos. Khaleesi y Tyrion dirigiéndose hacia Westeros con batallas que todavía no conocemos.

Ambas luchas se saldarán con un bando ganador y ahí será cuando se encuentren posiblemente Jon Snow y Khaleesi con un montón de cadáveres dejados en el camino. Se ha especulado mucho sobre este momento y no sabemos en qué circunstancias se producirá, pero sabemos que será tan épico como lo que acabamos de vivir en la séptima temporada, una que ya es inolvidable en ‘Juego de Tronos’.