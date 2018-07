'Gomorra': la mafia de Nápoles sin trampa ni cartón

Desde el principio, el piloto de ‘Gomorra’ llama la atención. La serie describe de una manera honesta y cruda la camorra de Nápoles. El punto de partida es la lucha de poderes entre dos líderes enemigos: Savestano y Conte. Ambos tienen los mismos procedimientos, valores y, sobre todo, la misma codicia. El enfrentamiento entre los dos construye el planteamiento inicial de la serie.



La ambientación es espectacular y no sólo por el buen engarce entre dirección artística, dirección y montaje, sino por la recreación del comportamiento y valores que comparten los camorristas. La familia, el catolicismo, la ostentación, la comida… todos los elementos se presentan de forma natural, sin exabruptos y con una elegancia que suele asomar la cabeza pocas veces en televisión.



Con un envoltorio tan potente sólo faltaba un buen desarrollo de personajes. El protagonista, Ciro (Marco D'Amore), encarna a un mafioso que cuestiona la autoridad, el poder, que no está del todo conforme con lo que tiene que hacer y que además pierde a alguien muy importante mientras sigue las órdenes de Savestano, el líder impasible. El conflicto del personaje entre deber y desobediencia será uno de los puntos fuertes de la temporada.



‘Gomorra’ no sólo está dirigida a aquel espectador que le gusta el género de mafiosos, ni tampoco exclusivamente para aquellos que han leído el libro de Saviano. La serie la puede disfrutar cualquier espectador al que le guste un buen drama, que est bien escrito, bien dirigido y que sobre todo ofrezca un discurso narrativo interesante, con mucha munición subtextual.



El vínculo con ‘Los Soprano’



Es imposible pensar en la mafia televisiva y no recordar a ‘Los Soprano’, una de las mejores series de la historia. ‘Gomorra’ y ‘The Sopranos’ se parecen mucho más en el fondo que en la forma, y aunque se trata de historias completamente distintas, la idea general es la misma: poder, familia y honor. Eso sí, ‘Gomorra’ es una visión más áspera, más pegada al subsuelo de la mafia. Ambas son diferentes pero complementarias y, por tanto, imprescindibles.