'Fear The Walking Dead': un final mejor de lo esperado

En verano llegará el último tramo de la segunda temporada de 'Fear The Walking Dead', que ha intentado ofrecer un prisma distinto sobre los walkers o los infectados, tal y como los bautizan en la serie procedente de 'The Walking Dead'.

El barco nos hacía temer lo peor, pero la acción que clamaba la serie llegó y al final pudimos ver matanzas de zombis y grescas físicas y morales entre humanos.

Lo mejor de la serie es Nick, el personaje del que más queremos saber y el protagonista en diferido. El joven adicto se recrea con su nueva droga: la irresistible atracción hacia todo lo que está pasando, hacia el desfile de zombis que caminan a su alrededor. Por eso, en la Season Finale decide quedarse en medio del caos antes que irse con su propia madre.

En cambio, la psicopatía de Christopher ha estado más forzada y con mucha menos consistencia. De hecho, en algunos momentos ha rozado lo ridículo, como la escena en la que coge el cuchillo en la habitación con Madison y Alicia.

Tampoco termina de cuajar del todo la pareja formada por Travis y Madison, que por separado no están mal pero juntos no acaban de funcionar. En comparación, ha sido más intensa la relación entre Strand y Thomas, que ha despertado mucha más pasión en un par de secuencias que los propios protagonistas.

La parte fanática y vinculada con la santería ha dado un color que la serie necesitaba y que no encontrábamos en el de momento desaparecido yate de lujo. Y recordad que todavía no se ha visto cómo los zombis devoran a la diabólica Celia, que podría estar viva para la próxima temporada. Y para terminar de engancharnos han acabado con Daniel, un personaje que parecía que iba a ser un miembro permanente en el casting.

Lo que sí ha conseguido 'Fear The Walking Dead' es definir su estilo, más parecido al de 'The Walking Dead' de lo que a ellos hubiesen deseado, pero lo suficientemente entretenida para que la disfrutes entre parón y parón de la serie matriz. No es la mejor serie de zombis, porque para eso ya tenemos la original, pero si te sirve para entretenerte mientras tanto.