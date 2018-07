SOS Racismo lamenta que la CNMC rebaje los comentarios xenófobos de 'Gran Hermano' a comentarios "en tono bromista"

En ciertas ocasiones la CNMC había multado a las cadenas por excederse ligeramente en la emisión de anuncios o autopromociones, situación que podría ocasionar cierto desagrado en algún espectador. Pero este hecho ni de lejos discrimina a nadie por su sexo, raza o religión, tal y como señala la Constitución a la que muchos se aferran desde los cargos públicos, pero de la que muchos olvidan cuando se trata de sancionar los desagradables excesos verbales o los comentarios discriminatorios.

SOS Racismo Madrid, que pidió a la CNMC que actuase "frente a este tipo de contenidos que normalizan el racismo y no reaccionan de manera adecuada contra los mismos", ha visto cómo el organismo público presidido por José María Marín Quemada ha eliminado la carga xenófoba de unas imágenes que no se colaron por despiste en un canal 24 horas del reality-show de turno, sino que se exprimieron durante varias ocasiones y se utilizaron en prime-time a la hora de entrevistar a Javier Eneme tras ser expulsado del concurso. Hasta el presentador del programa se puso de parte del concursante "Creo que tienes todo el derecho del mundo a decir en un momento que no te gustan esas bromas y que paren". Sin embargo la CNMC señala que "no se aprecia que los comentarios emitidos durante los programas analizados puedan ser ofensivos hacia las personas de raza negra", ya que "se enmarcan dentro de los posibles choques propios de la convivencia de los concursantes que los expresan en un tono bromista y, como indican los concursantes acusados, sin perseguir un fin racista".

Indignados ante esta respuesta están en SOS Racismo, que ha mostrado su "disconformidad con una decisión que entendemos minimiza el impacto del racismo, reduciendo a anécdota y a broma algo que el propio Javier Eneme no trata como tal y le causa molestias dentro del espacio televisivo", añadiendo que estos comentarios "representaron una clara discriminación por color de piel". Y dejan claro que el problema de este tipo de insultos, "bromas" según la CNMC, "está en el hecho en sí y no en la intencionalidad, ya que bajo el pretexto de que se hicieron los comentarios "sin perseguir un fin racista" se evita juzgar el impacto sobre quien lo sufre", mandando así "un mensaje de permisividad los comportamientos discriminatorios por color de piel u origen en la televisión sin tomar medidas para evitarlos". Sin embargo las cadenas tienen que evitar otro tipo de cuestiones: el defensor del espectador de TVE Ángel Nodal pedía que los protagonistas del serial 'Acacias 38' dejasen de fumar y beber en las escenas por la supuesta apología que podría ser duramente castigada por Competencia, que tiene la piel muy fina para algunos temas intrascendentes, muy dura ante comentarios sobre el color de piel de determinadas personas , y duradero silencio sobre el presunto caso de abuso sexual que se produjo en el mismo concurso. Ver para creer.