Sandra Sabatés: el alma máter de la sección 'Mujer tenía que ser' se lleva un Ondas

Es evidente que la labor de Sandra Sabatés al frente de la revolucionaria sección 'Mujer tenía que ser' le ha ayudado a ello. Este espacio de entrevistas emitido dentro de 'El Intermedio' tenía la intención de dar visibilidad a las mujeres en plena lucha por la igualdad.

No es el primer premio que recibe Sandra este año

La presentadora barcelonesa recogió en septiembre el CIMA TV a la Igualdad, entregado en el Festival de Vitoria. La sección 'Mujer tenía que ser' obtuvo su primer gran reconocimiento. Sandra explicó que esta apuesta nace del compromiso de 'El Intermedio' con el feminismo.

En el programa eran conscientes en el programa "de que era una apuesta arriesgada, ya que estamos hablando de diez minutos de entrevistas con mujeres en prime-time hablando de igualdad. Siempre que estrenas algún nuevo proyecto pones todo tu esfuerzo e ilusión deseando tener un buen recibimiento, pero nunca llegamos a imaginar que obtendríamos tan buena respuesta por parte de los espectadores", explicó en El Siglo.

Un espacio de humor consumido como un informativo

El merecidísimo premio de Sandra es el tercer Ondas que recibe 'El Intermedio'. La presentadora llegó al programa en enero de 2012 procedente de 'La Sexta Deportes' y desde entonces no ha dejado de ganar visibilidad en el programa.

Lo que más le sorprende a la presentadora es cuando la gente le dice que el programa "se ha convertido en el informativo que ven en casa. Y me sorprende gratamente cuando veo entre el público gente muy joven, muchos estudiantes que se declaran fans incondicionales de 'El Intermedio', a pesar de que es un programa que a veces es denso, con muchos datos. Un ejemplo más de que el espectador reclama información".

Afirma Sabatés que los premios "nos dan un plus de motivación, nos pone las pilas. Los premios y las audiencias son una recompensa, un reconocimiento al trabajo del día a día. Y al mismo tiempo, evitan que nos relajemos. Consiguen que aún le demos más vueltas a las cosas para intentar sorprender. Cuando se han creado unas expectativas no se puede defraudar al espectador. El ciudadano quiere que le cuenten la actualidad, pero no se conforma con el titular. Quiere que le expliquen también la letra pequeña".

Wyoming, que la soltó que ganó el Ondas cuando el premio tenía "algo de prestigio", es el compañero de trabajo perfecto para Sandra, que afirma que el showman "es un hombre muy enérgico, muy inquieto, siempre pendiente de la actualidad, de lo que pasa y lo vive todo de forma muy intensa, así que cada día en cuanto llega sabemos que tenemos ya un debate preparado para discutir antes de que nos entreguen el guión y nos pongamos a estudiar. Tiene además un gran sentido del humor, capaz de arrancarte una sonrisa en pleno ensayo y una tranquilidad envidiable en el directo. Es una auténtica maravilla poder trabajar con él". Mujer tenía que ser.