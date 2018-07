La razón por la que Elena Furiase ha arrancado el año con una sonrisa

Sin embargo en declaraciones a la revista 'Semana' ha explicado que el año ha comenzado feliz para ella por un proyecto televisivo: "Aún no puedo contar nada, no me dejan. Tengo también otro proyecto de cine, que empezaré a rodar a finales de febrero. Tengo que mantener el misterio. Estoy muy contenta porque estoy empezando el año con mucho trabajo, así que muy contenta".

La actriz participó en series como 'Imperium' o 'Amar es para siempre' y en películas como 'El libro de las aguas', 'Cruzando el límite', 'Don Mendo Rock, ¿la venganza?', 'Un dios prohibido' o 'Poveda'. Además el pasado 1 de enero se estrenó como miembro del jurado de 'Tu cara me suena' en su Concierto de año nuevo, especial en el que protagonizó un momentazo televisivo con su madre. Ambas son miembros insignes de una de las sagas más fértiles de la cultura española en las últimas décadas.

Este hecho ha provocado que Elena haya sufrido que le etiqueten, tal y como confirmó en LOC: "Hay personas que piensan que todo lo que consigo en mi vida es por enchufe. Lo veo, lo oigo, lo siento... Yo no sé de donde lo sacan porque jamás he utilizado mi apellido, simplemente es el que tengo. Cuando la puerta se abre tienes que demostrar lo que vales o lo que no vales. Nadie va a trabajar contigo si no le gustas, nadie te va a dar una oportunidad si no te aguanta aunque seas la hija del Papa... No por el hecho de tener un apellido famoso todo es más fácil".

Y es que la sombra de Lola es mucha sombra: "Yo no tengo que ser tan grande como mi abuela. Ella era única. En casa nunca nos hemos puesto esas metas. Jamás me han dicho que era una Flores y que tenía que actuar como tal... Nunca hemos tenido esa presión. Nos aceptamos como somos. Ya está bien de que a mucha gente le cueste tanto separarme de que soy la hija de Lolita. Es cierto que lo soy, pero también soy un ser humano, soy Elena Furiase y tengo una personalidad, una profesión y una forma de vida que es la mía".

2018 también será un año especial para Elena porque plantea emanciparse. ¿Lo hará con un nuevo amor? Hace algunos meses la actriz desveló que está solera, "que no sola". Sobre la vida sentimental de la actriz se han escrito ríos de tinta, pero ella tiene claro cual es su prototipo ideal: "Un compañero que me que me entienda, que me haga reír, que podamos hablar de todo y un hombre que me proteja. Busco muchas características de las que tenía mi padre. Ese hombre que te protege, que sabes que va a estar siempre ahí. Más que un novio, un marido, busco un compañero, que si él se tropieza, se agarre a mí, y que si yo me tropiezo, él me recoja también. Que yo para él sea tan importante como él para mí".