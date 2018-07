50 libros de Karlos Arguiñano, rey de los fogones y las librerías

El rey del perejil arrasa en las librerías en el apartado de no ficción, y ahora saca nuevo libro para alegrar las Navidades tras haber superado las 6.000 recetas en televisión. Es evidente que la figura del de Beasáin ha trascendido a la de un simple cocinero televisivo.

Porque Arguiñano es un hombre orquesta que cruzó el charco televisivo en Argentina, participó en el reparto y fue productor de la mítica comedia cinematográfica 'Airbag', participa empresarialmente en la pelota vasca, ha apadrinado una escudería de motos, elabora su propio vino y cuenta con una escuela de cocina: "No es fácil llevar una escuela, ¿eh? Dicen que Dios dio de comer a 10.000 personas con cinco panes y tres peces. Pues, ¡cómo no fuera pan rallado! Porque para hacer esto hace falta mucho rigor. A mí me entusiasman mucho los jóvenes que llegan. Vienen de España y de otras partes del mundo. De Corea, por ejemplo. Y tenemos el mismo equipo de profesores desde hace 20 años".

Pese a sus múltiples negocios, Arguiñano se mantiene en pie haciendo lo que más le gusta, cocinar: "Normalmente cocinas para tus seres más queridos, tus aitonas, tus hijos, tus nietos, más importante que eso no hay nadie en la vida. No hay futbolista, ni tenista, ni explorador que supere eso, lo más importante en la vida es la familia".

En 'La alegría de cocinar', que edita Planeta, Arguiñano aparece en portada colocándose dos pimientos como cuernos cual diablillo. Un diablillo valiente que se ha mostrado muy vehemente desde su programa contra la lacra de la corrupción: "Pero ¿en qué se han gastado el dinero? Y a las pobres familias, desahuciándolas, sacándolas de los pisos, con abuelos, con niños... Es un disparate. Por eso digo que mandan los malos. Si mandaran los buenos, no pasaría eso. Lo que pasa es que los buenos no van a llegar nunca al poder, porque son buenos. Para llegar al poder, hay que pisar (...) Son unos chorizos, espero que los detengan porque son unos chuletas con prácticas de Al Capone. No entiendo que unos estén sufriendo tanto y otros sean tan gorileros".

El chef ahora suma y sigue tras haber publicado más de 50 obras propias con los cuatro ingredientes en los que se sustenta su cocina: higiene, productos frescos, cariño y alegría. La alegría que irradia Arguiñano en su receta diaria con sus gafas, sus chistes, sus canciones y sus chascarrillos. Y los espectadores aplauden su particular menú, que es paladeado cada día por más de 800.000 espectadores. ¡Larga vida al chef más emblemático de nuestra televisión!