Jordi Évole prepara su vuelta cargado de sorpresas

Con esta compañía realiza 'Salvados' y ha producido el regenerador 'Malas compañías' y ese llamamiento a la concordia que fue 'Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur'. Pero Jordi Évole no deja de experimentar y ahora tiene 'Hasta los 100 y más allá'. También en este curso volverá 'Salvados' a La Sexta con su lema: "Más vale pedir perdón que pedir permiso", nombre que fue utilizado por Évole para recapitular las primeras historias del programa en un libro, allá por el año 2010.

El camino hacia 'Salvados'

Este periodista natural de Cornellá de Llobregat saltó a la fama de la mano de Andreu Buenafuente, contra el que comenzó a ejercer de forma irónica de 'Follonero', personaje que posteriormente evolucionaría hacia otros tonos gracias a 'Salvados'. Bajo el paraguas del programa desmontó las mentiras de Metrovalencia, llegó a los cines con la 'Operación Astral' y hasta tuvo que pasar por caja como un programa del corazón para entrevistar a Mercedes Milá, que donó el botín a la ONG Open Arms.

No se cansa Évole de 'Salvados', porque a través de este programa, tal y como explicó en Público, ha realizado "unos diez formatos diferentes, lo que nos ha ayudado a no cansarnos (...) Es un programa muy ecléctico, con muchas influencias y con un equipo que procede de diferentes mundos: el periodismo, el humor, el entretenimiento, el documental… Eso ha creado una cosa rara, que informa, entretiene y a veces profundiza en un tema. No sabemos cómo hemos hecho esta mezcla, pero nunca nos imaginamos que la quisiera ver tanta gente".

La evolución

En Vertele explicó que lo ha "pasado muy bien en todos los roles a los que he jugado haciendo Salvados. Empezamos con uno más humorístico y más gamberro, y ha ido derivando en un programa más reposado, con más vertiente periodística... Forma parte de un crecimiento que ha sufrido el propio equipo de Salvados, porque hemos crecido y con ello han venido otras inquietudes, pero creo que también forma parte del crecimiento que ha tenido el propio país. La España del 2008, una España donde ni se podía hablar de crisis porque te miraban mal y donde todos podíamos ser ricos, no tiene que ver con esta actual".

'Salvados' ha ido ganando peso año a año, en parte por la acertada decisión de no encadenar estrenos, tal y como desveló el presentador a Fórmula TV: "Yo creo que el hecho de que 'Salvados' se haya dosificado, que no sea un programa de 40 ediciones al año sino de la mitad, que tengamos nuestros parones, y la variedad de temas que tocamos, hace que nosotros mismos no nos cansemos de lo que estamos haciendo". Y lo que están haciendo es escribir parte de la historia televisiva y convertirse en modelo para los universitarios, situación que a Évole le da "vértigo, claro. Nos da mucho respeto pero también es muy bonito que pase".