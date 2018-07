Cuando Alberto Chicote y Javier Bardem compartieron vestuario jugando a rugby

LA MUJER DEL PROGRAMADOR

Alberto Chicote se prepara para dar un año más las Campanadas de fin de año desde la Puerta del Sol para Antena 3 junto a Cristina Pedroche. Muy cerquita estarán Cristina Pardo e Iñaki López, que harán lo propio para laSexta. Los cuatro estarán engalanados con sus mejores ropas, pero para abrir boca los cuatro presentadores se han sometido a una sesión de fotografías ataviados con un pijama. Más glamourosos estarán el día 31 de diciembre, pero Chicote, que se define como un "cocinero de esos que le corre el aceite de oliva por las venas, que cocina más con las tripas que con la cabeza y que se come la vida a bocados de placer", hubo un día que se encontraba más cómodo con una camiseta de rugby, afición que compartía con el mismísimo Javier Bardem: "Coincidí con él en la selección de Madrid. Creo recordar que Javier jugaba en Cisneros. Luego jugó en la selección española, pero yo no. Él era pilier, jugaba de '3', se ponía a mi derecha. Lo pasamos… Me acuerdo mucho de él, pero no nos hemos vuelto a ver", recordaba el chef en Marca.