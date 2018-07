Así es Mamen Mendizábal, la reina de las tardes en La Sexta

Por todos estos trabajos ha sido premiada con un Ondas, una Antena de Oro y el premio Salvador de Madariaga de televisión. Su labor diaria la compatibiliza ahora con su hijo televisivo pequeño, 'Scoop', que según ella es un "homenaje al periodismo" del que volveremos a disfrutar en septiembre.

La ventaja que tiene Mamen es que trabaja con la actualidad y este género no da para el aburrimiento, tal y como reconocía en Deia: "La despensa de la actualidad está llena y se renueva al minuto. Cuando crees que flojea siempre hay algo que sorprende. Estos cinco años han sido impresionantes. Un formato como este, nos ha permitido vivir en primera persona los efectos de una crisis demoledora, un periodo electoral donde los ciudadanos hemos ido a las urnas unas cuantas veces, una actualidad que pasaba por los tribunales con muchos casos de corrupción...".

Y todo ello en plena crisis, terremoto que afectó especialmente a la profesión periodística: "Los que hemos sobrevivido, hemos entendido que solamente desde un periodismo crítico teníamos una oportunidad; ha habido un despertar. Ha habido una conciencia de que había que ponerse las pilas, que no nos casamos con nadie, que había que investigar, que había que volver al origen".

Y el origen hay que compatibilizarlo con el respecto al espectador, tal y como explicaba en Fórmula TV: "Tengo siempre clarísimo que al otro lado de la pantalla y del micrófono hay espectadores, radioyentes, gente que se fía de ti, que por eso te sintoniza, y lo que aumenta esa sensación de responsabilidad es que La Sexta se ha convertido en una referencia clara informativa. La gente sabe que si algo ocurre vamos a estar en directo apostando por la información. No creo que haya ningún canal que lo haga. Estamos muy volcados con la información".

Y la información es la gran especialidad de La Sexta, cadena a la que entró a trabajar en sus inicios y medio en el que disfruta porque se antepone la actualidad a la audiencia a cualquier precio: "La Sexta fue un proyecto precioso. Me sentí muy orgullosa de ver nacer y crecer un proyecto. Y lo mismo me pasa con 'Más vale tarde'. Me encargaron este programa hace seis años, lo arrancamos de la nada con muchísimo trabajo y esfuerzo y ver como se ha hecho mayor, que ya ha hecho la Comunión casi, me tiene muy orgullosa en una época en la que el periodismo y los periodistas lo hemos pasado muy mal. Nos hemos mantenido, se ha conseguido contratar a gente y garantizar nuestros puestos de trabajo".

En octubre 'Más vale tarde' cumplirá seis años de vida y Mamen se queda con estos momentos, tal y como explicaba en una entrevista con Mujer Hoy: "Uno de los mejores lo vivimos con Esperanza Aguirre para decir que estaba avergonzada por lo que estaba pasando con la corrupción y, también, la entrada de Bárcenas en la cárcel, y en primera persona, la crisis del Ébola, que ha exigido mucho rigor para no alarmar a nadie. Y si echo la vista atrás, diría que hemos hecho una labor importante en analizar cómo se ha gastado el dinero público en muchas ciudades españolas. Este programa tiene una mirada social importante, que habla también de la cara solidaria de los españoles".