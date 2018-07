Xplora estrena 'Pesadillas en su tinta'

La primera temporada de 'Pesadillas en su tinta' arranca esta noche en Xplora. El programa reconstruye las desdichadas historias de los clientes que un día decidieron tatuarse la piel con un diseño del que hoy no están muy orgullosos. Con su arte, los protagonistas de 'Pesadilla en su tinta', Tommy Helm, Big Gus y Jazmín Rodríguez, intentarán hacer olvidar a sus clientes el pasado que se oculta tras sus tatuajes.



En 'Pesadilla en su tinta', los tres profesionales se someterán a un gran reto: corregir tatuajes desafortunados y ocultar con sus dibujos las historias que esconden los tatuajes de la piel de sus clientes.



La solución perfecta para tatuajes con nombres de ex parejas, dibujos realizados bajo el efecto de una noche de juerga o pinturas horribles que no eran el reflejo de lo que los clientes querían esta noche en 'Pesadillas en su tinta', esta noche en Xplora. ¿Te lo vas a perder?