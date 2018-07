Will Smith visita a su amigo Pablo Motos

Esta noche en Antena 3 (a partir de las 21:30 horas) se vivirá el reencuentro de dos amigos: Will Smith visita El Hormiguero y a su amigo Pablo Motos.



Habrá un espectacular duelo musical, Pablo Motos será el encargado de interpretar el tema principal de la banda sonora de 'Men in Black III', titulado 'Back in time' mientras Will Smith, mostrando de nuevo su lado más divertido en El Hormiguero, bailará los acordes del tema.



La canción la ha compuesto Pitbull y en su letra en inglés hay varias frases salpicadas en español. Por su parte, Will Smith cantará la canción principal de la primera película de la saga mientras Pablo Motos se marca unos pasos de baile.



Además, Will Smith se atreverá con el 'Arte a lo bestia' del Hombre de Negro y probará, junto al presentador del programa, un innovador patinete volador.