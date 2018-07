Soledad pierde el niño en Puente Viejo

Esta tarde a las 17:15h un capítulo más de la exitosa serie El Secreto de Puente Viejo. Protagonizada por Megan Montaner, Álex Gadea y María Bouzas, entre otros.



SINOPSIS

Pepa no consigue evitar que Soledad pierda al niño. Ante esta situación, Mariana acude a Juan para informarle de la pérdida pero Mauricio llega antes mandado por Soledad. Éste, le dice a Juan que con la muerte del niño Soledad no quiere saber nada más de la relación, por lo que Juan se marcha derrotado. Soledad sólo encuentra consuelo en brazos de su madre.



Mientras, Alfonso sale de la casa de comidas hundido al ver que no tiene posibilidad alguna con Emilia.



Los Mirañar se darán un capricho con el dinero que han conseguido de la venta de las tierras e Hipólito le compra unos zapatos a Mariana para que bailen juntos.



Pepa tendrá una pesadilla en la que Martín está herido y empieza a pensar que es una premonición cuando el Comandante Sanz llega con malas noticias acerca de Carlos y el pequeño.



