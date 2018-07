¿Quién ganará Eurovisión?

La ciudad alemana de Düsseldorf vive estos días dividida entre los 'eurofans' de cada país. Esta noche se desvelará quién gana el Festival de Eurovisión en La 1 (a partir de las 21:00 horas). Lucía Pérez representa a nuestro país con la canción "¡Que me quiten lo bailao!".



"Si ganamos será estupendo, y si no, pues todos prodremos decir '¡Que me quiten lo bailao!' Y a seguir trabajando, porque mi carrera tiene que ir mucho más lejos del Festival de Eurovisión", ha afirmado Lucía en un videoencuentro días antes de su actuación en Düsseldorf. "Estoy ilusionadísima, contenta y sin parar".