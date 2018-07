En el capítulo de esta tarde (Antena 3, a las 16:00 horas), Pepa acepta casarse con Tristán. Francisca no bendice la unión, pero sí expresa su desprecio por la partera. Piden a don Anselmo que empiece a mover la anulación de su matrimonio con Alberto.



Soledad le pide a Rosario que no interceda por Juan en su casa y cuando ésta igualmente lo hace le pone en su lugar, ella es la señorita y Rosario sólo es la criada. No volverá a hablarle de Juan.



Hipólito tiene que despachar como alcalde ahora que su padre está enfermo y lo hace francamente bien...