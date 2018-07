El peliculón de Antena 3 pasa al siguiente nivel con 'Next'

Cris Johnson (Nicolas Cage) es un mago de Las Vegas bendecido con un don que también es una maldición: cuenta con la sobrenatural capacidad de saber qué va a ocurrir a continuación.



Johnson puede ver el futuro unos cuantos minutos más allá del momento presente, un talento extrasensorial que, sin duda, le viene muy bien para su trabajo como mago y mentalista en un sórdido club de Las Vegas donde actúa cada noche. Es un don que también tiene su utilidad en las mesas de black jack, especialmente cuando anda algo corto de dinero.



No obstante, su talento no es un truco barato, como tampoco su destreza en el manejo de los portales temporales ha pasado desapercibida. Los guardias de seguridad de la ciudad se afanan examinando las cintas de seguridad ansiosos por descubrir la clave de su asombrosa cuota de buena fortuna. Por otra parte, el agente antiterrorista Callie Ferris, a quien da vida Julianne Moore, quiere sacar partido al talento de Johnson con objeto de impedir el ataque que unos terroristas planean ejecutar contra Los Angeles mediante un arma de destrucción masiva.



La cuenta atrás de la bomba prosigue y Cris Johnson sería un elemento clave a la hora de impedir un holocausto nuclear. Si no recurre a sus poderes para canalizar su visión a través de los portales temporales correctos para así poder modificar el presente, su futuro – y el de cientos de miles de personas – podría ser una cosa del pasado.

Esta noche en Antena 3 a las 22:10 horas.